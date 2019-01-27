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Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2019 08:16 | Son Güncelleme

Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Albayalde, pazar ayini sırasında meydana gelen patlamalarda, aralarında emniyet güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, saldırının ardından emniyet güçlerinin derhal olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler bombalı saldırı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
haberi okudum. kaos çıkartmıya çalışıyorlar diye seçim ayagı ak parti yapmıştır dedim. haber filipinlerdeymiş. gunahkar insanların gunahını aldık. sabah sabah.
islami terör heryerde
Bu nasıl bir insanlık ?!? dini ne olursa olsun ibadet edenlere saldırmak acaba hangi kitapta yazıyor !!! Bunu yapanlar inşallah yine islami terör örgütü değildir :((((
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