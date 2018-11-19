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Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Güney Çin Denizi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 23:40 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte: - "Bölgede hak iddia eden ülkeler karmaşa yaratacak hareketlerden kaçınmalı"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Çin Denizi sorununa ilişkin bölgede hak iddia eden ülkelerin karmaşa çıkaracak hareketlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Başkanlık Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Duterte, geçen hafta Singapur'da gerçekleştirilen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde Güney Çin Denizi sorununun konuşulduğunu söyledi.

Zirvede Filipinler olarak isteklerini dile getirdiklerini kaydeden Duterte, "Bölgede hak iddia eden ülkeler karmaşa yaratacak hareketlerden kaçınmalı." dedi.

Duterte, söz konusu ülkelerin saldırgan hareketlerinin durumu daha da kötüleştirdiğine işaret ederek maceradan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

ASEAN Zirvesi'ndeki konuşmasında Duterte, "Neden bölgede Çin'in karşılık vereceği bir gerginlik yaratıyorsunuz? ABD ve müttefikleri, bölgede gövde gösterisi yaparak ortamı germese Çin ile ASEAN arasında yapılan müzakerelerle Güney Çin Denizi sorunu en iyi şekilde çözüme ulaşacaktır." ifadesini kullanmıştı.

- Güney Çin Denizi sorunu

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerine ev sahipliği yapan Güney Çin Denizi'nde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Tüm deniz yolu üzerinde tek başına hakimiyet iddia eden Çin, tartışmalı bazı ada ve kayalıklarda askeri tahkimatlar kurmaya başlamış, Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Geçen yıl ağustos ayında ASEAN üyesi Brunei, Malezya, Filipinler ve Vietnam, Çin ile bölgedeki gerilimin azaltılması için çerçeve anlaşmaya varılmasını kararlaştırmıştı.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Güney Çin Denizi

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