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Filipinler'de alkolden zehirlenen 11 kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:39 | Son Güncelleme

Laguna Bölgesi'nde hindistan cevizi şarabı satışına geçici yasak getirildi

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Laguna Bölgesi'nde, alkol zehirlenmesi nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de yayın yapan Inquirer News'te yer alan habere göre, Laguna Emniyet Müdürü Albay Eleazar Matta, hindistan cevizi şarabı içen 11 kişinin öldüğünü açıkladı.

Matta, hafta sonu farklı yerlerde hindistan cevizi şarabı tüketen 301 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Laguna Emniyeti'nin yayımladığı raporda da söz konusu alkolün satın alındığı bayinin sahibiyle ilgili araştırmaların başlatıldığı belirtildi.

Laguna Valisi Ramil Hernandez, bölgedeki hindistan cevizi şarabı satışına geçici yasak getirdi.

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