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Filipinler'deki kızamık salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 21:18 | Son Güncelleme

Ülke genelinde, bu yılki kızamık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 338'e yükseldi - 1 Ocak-21 Mart arasında 23 bin 563 kızamık vakası görüldü

Filipinler'de görülen kızamık salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 338'e çıktı.

"ReliefWeb" sitesinde yer alan Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumunun 26 Mart tarihli son raporuna göre, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yıl başından 21 Mart'a kadar 338 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 1 Ocak-21 Mart arasında 23 bin 563 kızamık vakası görüldüğü belirtilen raporda, bunlardan 4 bin 838'inin, salgın nedeniyle 98 kişinin öldüğü Calabarzon bölgesinde kaydedildiği bildirildi.

Raporda, salgından en fazla etkilenenlerin 1-4 yaş arası çocuklar olduğu ortaya kondu.

Kızılhaç, bu ay, salgının devam ettiği ülkede, 5 yaşın altında tahmini 3,7 milyon çocuğun risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, ülkede yüzde 100 aşılama oranına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler kızamık

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