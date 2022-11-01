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Filipinler’i vuran Nalgae Tayfunu’nda ölü sayısı 110’a yükseldi

01.11.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler’i vuran Nalgae Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 110’a yükselirken, kayıp 33 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Filipinler’in güney kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etki gösteren Nalgae Tayfunu’nda bilanço ağırlaşıyor.

Filipinler’i vuran Nalgae Tayfunu’nda ölü sayısı 110’a yükseldi

Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 110’a yükseldi.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi’nden (NDRRMC) yapılan açıklamada tayfunda 101 kişinin yaralandığı bildirilirken, kayıp 33 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaklaşık 866 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan Nalgae Tayfunu’nun toplamda 2.4 milyon sakini etkilediği öğrenilirken, meydana gelen tarımsal zararın boyutu ise yaklaşık 22.4 milyon dolar olarak açıklandı.

Öte yandan, yaklaşık 13 milyon dolarlık altyapı hasarı tespit edildiği de belirtildi.

ETKİSİNİ YİTİRDİ

Filipinler’in güney kesimlerine geçtiğimiz Cuma gününden itibaren şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Nalgae Tayfunu nedeniyle binlerce ev sular altında kalmış, birçok bölgede toprak kaymaları meydana gelmişti. Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) tayfunun dün akşam itibariyle ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı.

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