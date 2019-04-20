Filistin'in 80 yaşındaki berberi Ebu Dagim

Gününün ilk saatlerini berber salonunda geçiren Ebu Dagim, burada müşterilerine 3-4 saat hizmet verdikten sonra bisikletine binerek birçoğu çocukluk arkadaşı olan, sağlığı berbere gelmesine izin vermeyen ya da evlerinde tıraş olmayı tercih eden müşterilerine gidiyor.

Saçlarını eski berberin ellerine emanet etmek isteyenler, yaşlı berber Ebu Dagim'den, unutulmaya yüz tutmuş efsaneleri, Filistin'in işgal günlerini ve 1948'deki göç hakkında tarihin bile bahsetmediği birçok detayları dinliyor.

Yaşlılığına rağmen her gün sabahın erken saatlerinde evinden işe bisikletiyle gelen Ebu Dagim, neşesi ve güler yüzlülüğüyle, tıraş olmanın yanı sıra çeşitli hikayeler dinlemek isteyen birçok kişinin tercih sebebi oluyor.

Gazze Şeridi'ndeki en yaşlı berber olarak bilinen Ebu Dagim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığının yerinde olduğunu ve kendisini 20 yaşında gibi hissettiğini söyledi.

- Para kazanmak için çalışmıyorum

Mesleğini şu anda para kazanmak için yapmadığını dile getiren Ebu Dagim, müşterileriyle konuşurken ve arkadaşlarını ziyaret ederken hoş vakit geçirdiğini belirtti.

Ebu Dagim, "Berbere gelmek için sağlığı izin vermeyen ya da evde tıraş olmayı tercih eden müşterilerim var. Çoğunluğu çocukluk arkadaşlarım, onları ziyaret ettiğimde anılarımızı konuşarak eğlenceli zamanlar geçiriyoruz." dedi.

Berberliğe yaklaşık 50 yıl önce başladığını, 1969'da da Deyr el-Belah'ta kendi berber dükkanını açtığını söyleyen Ebu Dagim, o zamanlar Gazze Şeridi'nde berber sayısının az olması nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'den gelen müşterilerinin de olduğunu dile getirdi.

Üç çocuğuna da mesleği öğrettiğini söyleyen Filistinli berber, birinin İstanbul, ikisinin de Belçika'nın başkenti Brüksel'de kendi berber salonlarının olduğunu belirtti.

Hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürme temennisinde bulunan Ebu Dagim, yaşamındaki her şeyi temsil ettiğini belirttiği işini bırakmak istemiyor.

