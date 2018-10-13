Filistinli hukuk komitesinden, BM'ye İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'ne bağlı Hukuk Komitesi, İsrail'in Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere yönelik ihlallerini durdurmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumu ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Hukuk Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze sınırındaki göstericilere yönelik ihlallerine işaret edilerek, "BM ve uluslararası toplum, İsrail'in, Gazze sınırındaki barışçıl eylemlere katılan göstericilere yönelik ihlallerini durdurmak için ciddi adımlar atmalı." ifadesi kullanıldı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve ambargonun kaldırılması eylemlerinde, barış yanlısı göstericiler aleyhinde işlenen suçlar kapsamında işgal güçleri liderlerinin yargılanması çağrısında bulunan komite, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'ten "İsrail ve ABD'nin Filistin halkı aleyhindeki suçları ve politikalarını reddettiği ve kınadığına ilişkin bir açıklama yapmasını" istedi.

Komite, İsrail ordusunun, Gazze sınırındaki göstericileri kasıtlı öldürdüğünü ifade ederek, bunun uluslararası anlaşmalara göre bir savaş suçu olduğunu kaydetti.