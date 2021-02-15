Filistinli şair Mürid Barguti 77 yaşında yaşama veda etti

Filistinli önde gelen şair Mürid Barguti (Mourid Barghouti) 77 yaşında hayata veda etti.

Barguti, İsrail devletinin kuruluşundan dört yıl önce, bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi'nin merkezi olan Ramallah yakınlarındaki bir köyde doğdu.

Hayatının çok önemli bir kısmını farklı ülkelerde sürgünde geçiren Barguti, anılarını kaleme aldığı 'Ramallah'ı Gördüm' adlı kitabıyla uluslararası üne kavuştu.

Barguti Ramallah'ı gördüm ya da Türkçe'de yayınlanan 'Şairin Filistini' gibi kitaplarında, işgal altındaki yurduna dönüşünün öyküsünü anlatır.

Edward Said 'Ramallah'ı Gördüm'ün önsözünde, Barguti'nin satırlarının Filistinlilerin yerinden edilişinin en güzel varoluşsal anlatılarından biri olduğunu yazmıştı.

1944 yılında doğan Barguti, 1967 Arap İsrail savaşı çıtığında Kahire'de öğrenciydi ve bir daha 30 yıl doğduğu topraklara dönmedi.

Bir Filistinli olarak yaşadığı ebedi köklerinden koparılmışlık duygusu 'Şairin Filistini' kitabının yanı sıra, farklı ülkelerde yaşadığı dönemlerde yayınladığı 12 ayrı şiir kitabında da kuvvetle hissedilir.

Barguti çok uzun yıllar Filistinli siyasi hareketlerin şemsiye örgütü olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilcisi ünvanını taşıdı fakat siyasi partiler ile mesafesini hep korudu.

Hayatının son demlerinde Mısırlı eşi Radwa Aşur ile Kahire'ye yerleşti.

Kendisi de bir şair olan eşi Radwa Aşur, Barguti'nin bir çok şiirini İngilizceye tercüme etmişti.

