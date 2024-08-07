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    4. Film gibi ama gerçek! Kocasının yatakta bir kadınla fotoğraflarını buldu... Aldatıldığını zannedince eşini defalarca bıçakladı

    Film gibi ama gerçek! Kocasının yatakta bir kadınla fotoğraflarını buldu... Aldatıldığını zannedince eşini defalarca bıçakladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.08.2024 13:32
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    Meksika'nın Sonora eyaletine bağlı Cajeme kentinde ismi Leonora olarak açıklanan bir kadın kocasının cep telefonunda bir kadınla yatakta yatarken çekilen fotoğraflarını bulunca öfkeden deliye döndü. Kadının kendisini olduğunu fark etmeyen Leonora kocasının aldattığını düşünerek onu defalarca bıçakladı. Olay komşuların polise haber vermesiyle sona erdi.

    Film gibi ama gerçek! Kocasının yatakta bir kadınla fotoğraflarını buldu... Aldatıldığını zannedince eşini defalarca bıçakladı

    MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Sonora eyaletine bağlı Cajeme kentinde ismi Leonora olarak açıklanan bir kadın kocasının yatakta daha genç bir kadınla çekilmiş fotoğraflarını bulduktan sonra cinnet getirdi. Evden çığlık ve bağırış seslerinin gelmesi üzerine komşular durumu polise haber verdi. Polis olay yerine geldiğinde sadece 'Juan' olarak açıklanan eş kollarında ve bacaklarında çok sayıda bıçak yarasıyla bulundu.

    KENDİSİNİ TANIYAMAMIŞ

    Yaralanmalarının boyutu henüz belirsizliğini koruyan ve hastaneye kaldırılan Juan, fotoğraflardaki kadının eşinin gençlik hali olduğunu savundu. Kocasını sırtından bıçaklayan ve daha sonra onun ölmesini izleyen Leonora'da müebbet hapis cezası verildi.

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