Film gibi ama gerçek! Kocasının yatakta bir kadınla fotoğraflarını buldu... Aldatıldığını zannedince eşini defalarca bıçakladı

MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Sonora eyaletine bağlı Cajeme kentinde ismi Leonora olarak açıklanan bir kadın kocasının yatakta daha genç bir kadınla çekilmiş fotoğraflarını bulduktan sonra cinnet getirdi. Evden çığlık ve bağırış seslerinin gelmesi üzerine komşular durumu polise haber verdi. Polis olay yerine geldiğinde sadece 'Juan' olarak açıklanan eş kollarında ve bacaklarında çok sayıda bıçak yarasıyla bulundu.

KENDİSİNİ TANIYAMAMIŞ

Yaralanmalarının boyutu henüz belirsizliğini koruyan ve hastaneye kaldırılan Juan, fotoğraflardaki kadının eşinin gençlik hali olduğunu savundu. Kocasını sırtından bıçaklayan ve daha sonra onun ölmesini izleyen Leonora'da müebbet hapis cezası verildi.