Filtre kahve mi, espresso mu? Damak tadınıza uygun kahveyi seçme rehberi

Sonunda damak tadınıza uygun kahveyi bulduğunuzda hayat sizin için çok daha güzel bir yer olacak... Çünkü lezzetli bir kahve içmek kesinlikle tüm yaşamımızı olumlu etkiliyor. İşte damak zevkinize uygun kahve seçme rehberi!

Yumuşak bir tercih için. 👇

Eğer kahvenizi daha yumuşak içim seviyorsanız filtre kahve bu konuda oldukça başarılı. Filtre kahve genelde daha hafif ve dengeli bir tattır. Kahvenin aromasını her yudumda hissetmek istiyorsanız kesinlikle en keyifli seçeneklerden bir tanesi.

Sert bir tercih için. 👇

Espresso filtre kahveye göre çok daha yoğun aromalı ve güçlü bir kahve türü olduğu için filtre kahve yanında oldukça yumuşak kalıyor. Espresso küçük bir fincanda servis edilse bile tadı çok daha baskındır. Kahvede güçlü bir aroma arıyorsanız size daha çok hitap eder.

Uzun keyif sevenler için...

Filtre kahve genelde daha büyük porsiyonlarda hazırlanır ve her yudumunda kahve çekirdeğinin tadını almanız mümkün. Bu yüzden de genelde uzun bir iş yaparken filtre kahve tercih edilir.

Hızlı enerji arayanlara...

Espresso ise küçük boyutuna rağmen resmen bir enerji bombasıdır. Tadı yoğun olduğu için içtiğiniz anda vücudunuza yayılan yoğun enerji duygusunu hissedeceksiniz. Özellikle sabah hızlıca ayılmak isteyenler için ideal bir tercih.

Aromayı daha çok hissetmekten hoşlanıyorsanız...

Filtre kahve, çekirdeğin aromalarını daha net hissettirir. Mesela meyvemsi, çikolatalı ya da floral notalar filtre kahvede daha belirgin şekilde ortaya çıkar. Özellikle kahve çekirdekleri denemekten keyif alıyorsanız güzel bir seçenek.

Sütlü kahvelerden hoşlanıyorsanız...

Latte, flat white ya da cappuccino gibi kahvelerinde temelinde espresso vardır. Çünkü espresso sütle birleştiğinde aromasını kaybetmeden tadını korumaya devam ediyor. Eğer sütlü kahveleri seviyorsanız sert olmayan, oldukça lezzetli seçeneklerden biridir.

Mide hassasiyetiniz bulunuyorsa...

Bazı kişiler espressoyu daha fazla yoğun bulurken, filtre kahveyi ise daha hafif buluyor. Filtre kahve gerçekten de hafif yapısıyla mideyi daha az yorabiliyor. Tabii bunun tamamen kullanılan çekirdeğe ya da hassasiyete bağlı olduğunu da belirtelim.

Her daim kahve içmeyi seviyorsanız...

Filtre kahve hazırlamak genelde uzun süren bir süreçtir. Bu süreç kimisi için yorucuyken kimisi için de yavaş yavaş hazırlanması bile ayrı bir keyiftir. Kahveyi hayatta bir mola gibi görüyorsanız filtre kahve tam size göre.

Daha konsantre tat arayanlara...

Espresso az miktarda hazırlanmasına rağmen oldukça yoğun bir tat verir. Kahvenin güçlü yapısını direkt vücudunuzun her noktasında hissedeceksiniz. Sade kahve içmeyi sevenler için biçilmiş kaftan.

