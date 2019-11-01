Filyos Projesi'ne odaklanan öğrencilere 8 bin lira teşvik fonu

Bartın Üniversitesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) arasında imzalanan protokolle Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da temelinin atılmasının ardından inşaatında sona yaklaşılan Filyos Projesi'nde "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" temasını içeren çalışmalar yapan öğrencilere teşvik fonu sağlanacak.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı döneminde hayata geçirilmesi planlanan 25 milyon ton kapasiteli Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Liman Projesi"nin yüzde 80'i tamamlandı, projeye katkı sunmaya odaklanan ve bu kapsamda tez çalışmaları yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik fonu verilmesini içeren bir protokol imzalandı.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çerçevesinde Bartın Üniversitesi ve Bartın TSO arasında imzalanan protokol kapsamında, başta ülkenin en büyük limanlarından biri olacak Filyos Vadisi Projesi ile ilgili "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" temasını içeren çalışmalar yapan öğrencilere teşvik fonu verilecek. Filyos Vadisi Projesi özelinde "akıllı liman", "akıllı endüstri", "akıllı şehir planlama ve uygulama" konularına odaklanan öğrencilerin de tez çalışmaları bu kapsamda değerlendirmeye alınacak.