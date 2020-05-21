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Find X2 Pro hız testinde rakiplerine acımadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

Oppo piyasaya sürdüğü Find X2 Pro ile performans canavarı olarak lanse edilen telefonları bir bir geride bıraktı. AnTuTu ,Geekbench gibi donanımları puanlayan yazılımlarda hep ilk sıralarda yer aldı.

Find X2 Pro hız testinde rakiplerine acımadı

Ancak gerçekte işler öyle mi ? Aşağıda Oppo Find X2 Pro akıllı telefonun diğer amiral gemisi telefonlar ile olan hız yarışlarını listeledik. Bakın bakalım en hızlı telefon Find X2 Pro olabilir mi?

OPPO FİND X2 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu videolara geçmeden önce telefonun özelliklerine kısaca bir göz atalım. Oppo Find X2 Pro 6.7 inç büyüklüğünde 1440×3168 (QHD+) piksel çözünürlüğe sahip OLED ekran ile geliyor. Bu ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. Aklınıza gelebilecek her telefonda 16 milyon renk sayısı varken X2 Pro’da 1.07 Milyar renk sayısı bulunuyor. Bu sayede ekran renkleri çok daha canlı.

Telefon gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. Bu yonga setinde Single-core 2.84 GHz Kryo 585 (ARM Cortex-A77) ana işlemci bulunuyor. Grafik işlemcisi kısmında Adreno 650 GPU yer alıyor. Telefonda 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun arka kısmında 48+48+13 MP çözünürlüğünde ön kısmında ise 32MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. İsterseniz karşılaştırma videolarına bir göz atalım.

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