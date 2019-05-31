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Fındık üreticilerinden TARSİM'e dolu zararı başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

Fındık üreticilerinden TARSİM'e dolu zararı başvurusu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da geçen hafta etkili olan dolu yağışı sonrası üreticilerin Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) 2 bin poliçe ile başvuruda bulunduğunu söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'nun Kumru, Korgan, Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde 22 Mayıs'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını bunun da fındık bahçelerine zarar verdiğini anımsattı.

Dolu yağışının ardından daha önce bahçelerini sigortalan üreticilerin TARSİM'e başvuru yaptığını ifade eden Soydan, şimdiye kadar üreticiler tarafından ilgili sigorta şirketine 2 bin poliçe başvurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Soydan, başvurusu yapılan 2 bin poliçeden 100'ünde hiç hasar olmadığının tespit edildiğini dile getirerek, "Geriye kalan poliçelerde ise bahçelerdeki zarar oranı yüzde 20 ile yüzde 96 olduğu tespit edildi." dedi.

Fındık bahçelerindeki ortalama zararın ise yüzde 30 civarında olduğunu aktaran Soydan, bunun ülke fındık rekoltesine yüzde 1 etkide bulunacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Don fındık ordu TZOB

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