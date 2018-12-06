Firari Dubai Prenses'i yakalandı! Dünyanın konuştuğu olay

7 yıl boyunca kaçma planları yapan ve bunun için hayatını para biriktirmeye adayan Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum, özgürlüğüne çok ince bir çizgi kaldığı anda bakın neler yaşadı.

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı, Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum 7 yıl boyunca tasarladığı kaçma planını gerçekleştirmişti ve özgürlüğe ulaşmasına çok az kalmıştı fakat önemli bir gelişme yaşandı.

33 yaşındaki Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum ortadan kaybolduğunda takvimler Mart ayını gösteriyordu. 7 yıl boyunca kaçma planı yaptı. Yüz binlerce dolar para biriktirdi. Bir Fransız eski ajanın yardımıyla denize açıldı.

Yattakilerin hedefi, Hindistan Goa eyaletine gitmekti.

BBC'nin yeni belgeseli Dubai'den Kaçış, Prenses Latife'nin başına neler geldiğini ekrana taşıdı.

Prensesin yatı, Hindistan kıyılarına 50 mil, yani yaklaşık 80 kilometre kadar yaklaştı. Özgürlüğe artık çok az kalmıştı.

Ancak Latife Şeyha Muhammed el Maktum korkup panikledi, hemen WhatsApp üzerinden yardım istedi.

Mesajında "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" yazdı.

Mesajda adı geçen arkadaşın, Prenses'in spor antrenörü Finli Tiina Johanna Jauhiainen olduğu sanılıyor. Prensesle yola çıkıp hayatlarını tehlikeye atan yattaki mürettebat ise Filipinlilerden oluşuyordu.