Fırın kirleriyle başınız dertte mi? Bu yöntemlerle kalıplaşan kirlerden kurtulmak mümkün

Temizlemesi en zor yerlerden biri hiç kuşkusuz fırınlar. Birkaç yemek yaptıktan sonra bile mutlaka temizlemek gerekiyor. Aksi halde kalıplaşan, zor çıkan kirler ve yağlar fırının iç yüzeyini kaplıyor. Kimyasal ürünler bu kirleri çıkarsa da sağlık açısından olumsuz durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle doğal yöntemlerle fırınlarda biriken kirlerden nasıl kurtulabileceğinizi araştırdık. İşte detaylar...
Karbonat en etkili doğal temizleyicilerden biri. Eğer bir süredir fırın temizliğini ihmal ettiyseniz, biriken yağlar gözünüzü korkutmasın. Karbonat ile kolayca kalıplaşan kirlerden kurtulabilirsiniz.
İlk olarak fırın tepsilerini, ızgarayı ve varsa termometre gibi diğer çıkabilen aparatlarını çıkarın.
Yaklaşık 1 çay bardağı karbonat ile 3-4 yemek kaşığı suyu bir kapta karıştırarak macun haline getirin.
Hazırladığınız karışımı fırının iç kısımlarına nemli ve temiz bir bez yardımıyla iyice sürün.
Bu noktadan sonra önemli olan bekleme süresi. Kirlerin kolayca çıkabilmesi için en az 12 saat beklemelisiniz.
Bekleme süresi bittikten sonra hafif ıslatılmış bez ile fırının iç yüzeyini iyice silin.
Eğer daha zorlu kirleriniz varsa fırın temizliğine başlamadan önce fırında kullanılmaya uygun olan bir bardağa su doldurun.
Su dolu bardağı fırına yerleştirin ve 200 derecede 5-10 dakika kadar ısıtın.
Isınan su ile kirlerin yumuşamaya başladığını göreceksiniz.
Ardından 1 çay bardağı karbonata 3-4 kaşık beyaz sirke ekleyin ve fırının tüm yüzeyini bu karışım ile iyice silin.
Fırın temizliğinde dikkat etmeniz gereken en önemli konu, tel gibi sert cisimler kullanmamak.
Eğer sert cisimlerle kirleri kazımaya çalışırsanız fırın iç yüzeyini çizebilirsiniz.
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