Fırın kirleriyle başınız dertte mi? Bu yöntemlerle kalıplaşan kirlerden kurtulmak mümkün

Temizlemesi en zor yerlerden biri hiç kuşkusuz fırınlar. Birkaç yemek yaptıktan sonra bile mutlaka temizlemek gerekiyor. Aksi halde kalıplaşan, zor çıkan kirler ve yağlar fırının iç yüzeyini kaplıyor. Kimyasal ürünler bu kirleri çıkarsa da sağlık açısından olumsuz durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle doğal yöntemlerle fırınlarda biriken kirlerden nasıl kurtulabileceğinizi araştırdık. İşte detaylar...

KARBONATIN GÜCÜNE GÜVENİN

Karbonat en etkili doğal temizleyicilerden biri. Eğer bir süredir fırın temizliğini ihmal ettiyseniz, biriken yağlar gözünüzü korkutmasın. Karbonat ile kolayca kalıplaşan kirlerden kurtulabilirsiniz.

İlk olarak fırın tepsilerini, ızgarayı ve varsa termometre gibi diğer çıkabilen aparatlarını çıkarın.

Yaklaşık 1 çay bardağı karbonat ile 3-4 yemek kaşığı suyu bir kapta karıştırarak macun haline getirin.

Hazırladığınız karışımı fırının iç kısımlarına nemli ve temiz bir bez yardımıyla iyice sürün.

Bu noktadan sonra önemli olan bekleme süresi. Kirlerin kolayca çıkabilmesi için en az 12 saat beklemelisiniz.

Bekleme süresi bittikten sonra hafif ıslatılmış bez ile fırının iç yüzeyini iyice silin.

Eğer silme işlemi tamamen bittikten sonra kalan kir ve yağ kalıntısı varsa beyaz sirke kullanabilirsiniz.

DAHA ZORLU KİRLER Mİ VAR?

Eğer daha zorlu kirleriniz varsa fırın temizliğine başlamadan önce fırında kullanılmaya uygun olan bir bardağa su doldurun.

Su dolu bardağı fırına yerleştirin ve 200 derecede 5-10 dakika kadar ısıtın.

Isınan su ile kirlerin yumuşamaya başladığını göreceksiniz.

Ardından 1 çay bardağı karbonata 3-4 kaşık beyaz sirke ekleyin ve fırının tüm yüzeyini bu karışım ile iyice silin.

Sizi daha da zorlayan, iyice kalıplaşan kirler varsa eğer karbonat ve sirke karışımına tuz ve limon suyu ilave edebilirsiniz. Böylece kirlerden daha kısa sürede ve daha kolay kurtulabilirsiniz.

BU NOKTALARA DİKKAT EDİN