Fırın temizliği artık çok kolay! İşte A’dan Z’ye fırın temizliğinin tüm detayları...

Fırın temizliği, genel temizliğe kıyasla detaylı ve uğraştırıcı bir iş. Üstelik fırınlar sağlık açısından fazla kimyasal kullanılmaması gereken ürünler. “Fırın temizliğinin püf noktaları nelerdir, hangi yöntemleri kullanmak sağlık açısından daha doğru olur?” sorularını gelin birlikte cevaplayalım.
FIRIN TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI
Fırın temizliğinizin sıklığını fırın kullanım sıklığınıza göre belirlemelisiniz.
Eğer sıkça börek, kek veya yemek yapmak için kullanıyorsanız kalıntılar kurumadan, 3-4 saat içinde temizlemeniz daha doğru olur.
Öte yandan az kullanılan fırını sık temizlemek fırının ömrünü azaltır.
Fırını temizlerken mikrofiber bez kullanmak fırının sağlığı için daha uygun olur.
SİRKELİ VE SABUNLU SU İLE FIRIN TEMİZLİĞİ
Yarım su bardağı sirke ve yarım su bardağı suyu karıştırın.
Daha sonra içine yarım su bardağı kadar sıvı sabun veya rendelenmiş sabun ekleyin.
PORTAKAL YAĞI İLE FIRIN TEMİZLİĞİ
2 yemek kaşığı karbonat, 2 yemek kaşığı sıvı sabun, 1 tatlı kaşığı portakal yağı ve 1 fincan ılık suyu karıştırın.
LİMONLU SU İLE FIRIN TEMİZLİĞİ
Bir kasenin içine ılık su ve çeyrek limon suyu ekleyin.
Daha sonra bulaşık süngeri ya da mikrofiber bez kullanarak bu karışımla fırının içini ve camını iyice ovalayın.
KARBONAT MACUNU İLE FIRIN TEMİZLİĞİ
1 çay bardağı karbonat ile yarım çay bardağı kadar suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Ardından mikrofiber bez kullanarak fırını ovalayın.
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