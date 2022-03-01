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Fırın temizliği artık çok kolay! İşte A’dan Z’ye fırın temizliğinin tüm detayları...

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağızda dağılan tavukların, lokum gibi etlerin, çıtır çıtır böreklerin yapıldığı fırınların elbette belli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Ancak bu kadar lezzetli yemeği yapabilen fırınların temizliği uğraştırıcı olduğu için hep erteleniyor. Paylaşacağımız püf noktalarla fırın temizliğiniz o kadar kolaylaşacak ki artık ertelemek yok!

Fırın temizliği artık çok kolay! İşte A’dan Z’ye fırın temizliğinin tüm detayları...

Fırın temizliği, genel temizliğe kıyasla detaylı ve uğraştırıcı bir iş. Üstelik fırınlar sağlık açısından fazla kimyasal kullanılmaması gereken ürünler. “Fırın temizliğinin püf noktaları nelerdir, hangi yöntemleri kullanmak sağlık açısından daha doğru olur?” sorularını gelin birlikte cevaplayalım.

FIRIN TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI

  • Fırın temizliğinizin sıklığını fırın kullanım sıklığınıza göre belirlemelisiniz.

  • Eğer sıkça börek, kek veya yemek yapmak için kullanıyorsanız kalıntılar kurumadan, 3-4 saat içinde temizlemeniz daha doğru olur.

  • Öte yandan az kullanılan fırını sık temizlemek fırının ömrünü azaltır.

  • Fırını temizlerken mikrofiber bez kullanmak fırının sağlığı için daha uygun olur.

  • Fırın temizliğinde doğal malzemeler kullanmak ise kendi sağlığınız açısından çok önemli.

SİRKELİ VE SABUNLU SU İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

  • Yarım su bardağı sirke ve yarım su bardağı suyu karıştırın.

  • Daha sonra içine yarım su bardağı kadar sıvı sabun veya rendelenmiş sabun ekleyin.

  • Sünger yardımıyla fırının içini ve camını silin. Ardından temiz bir bez ve su yardımıyla durulayın.

PORTAKAL YAĞI İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

  • 2 yemek kaşığı karbonat, 2 yemek kaşığı sıvı sabun, 1 tatlı kaşığı portakal yağı ve 1 fincan ılık suyu karıştırın.

  • Tüm malzemeler eridikten sonra 140 derecede 10 dakika ısıtıp kapattığınız fırını bu karışımla iyice temizleyin.

LİMONLU SU İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

  • Bir kasenin içine ılık su ve çeyrek limon suyu ekleyin.

  • Daha sonra bulaşık süngeri ya da mikrofiber bez kullanarak bu karışımla fırının içini ve camını iyice ovalayın.

  • Ilık su yağların kolayca temizlenmesini sağlarken limon fırınınızın içindeki kokuyu tazeleyecek!

KARBONAT MACUNU İLE FIRIN TEMİZLİĞİ

  • 1 çay bardağı karbonat ile yarım çay bardağı kadar suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

  • Ardından mikrofiber bez kullanarak fırını ovalayın.

  • Yaklaşık 12 saat bu şekilde beklettiğiniz fırını nemli bir bulaşık süngeri yardımıyla temizleyin.


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