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Fırında 'ispiyon' cinayeti! Kan donduran olay anı kamerada

17.03.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bir fırında kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Polisin uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptığı Bilal Acar (27), çalıştığı fırının sahiplerinin olayı öğrenmesi üzerine mesai arkadaşı Muhammet Emin Seçer'i (28) kendisini ispiyonladığını iddia ederek bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Seçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan katil zanlısı Acar, polis tarafından yakalandı. Seçer'in Acar'ı bıçaklama anı ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar!

Fırında 'ispiyon' cinayeti! Kan donduran olay anı kamerada

Dehşete düşüren olay, saat 01.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar serbest bırakıldı. Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelerek iş arkadaşı Muhammet Emin Seçer ile tartıştı.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Acar, güvenlik kamerasına yansıyan olayda Seçer'i hamur yaptığı sırada yanına giderek bıçakladı. Araya giren diğer arkadaşları Acar’ın elindeki bıçağı aldı. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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KATİL ZANLISI YAKALANDI

Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Acar, ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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cinayet Erzurum fırın

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