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Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı firkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis, TCG Yavuz ve TCG Alemdar gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları kapsamında ziyarete açılan gemilerde vatandaşlara ziyaret ettikleri gemilerin özellikleri de görevli personel tarafından anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti gemileri, 29 Ekim saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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