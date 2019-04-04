KADIN

Firma üretti ama, kadınlar bunun hangi mevsimde giyileceğini bilemedi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

2018 yılında ürettikleri cesur kıyafet tasarımlarıyla adını duyuran Fashion Nova, bu kez göğüs altında biten örme triko tasarımlarını satışa sunmasıyla tartışmalara yol açtı. Bazı kadın kullanıcılar sosyal medyada giysiyi 'sevimli' bulurken, bazıları bunun hangi mevsimde giyeleceğini merak ederek, kışın üşütebileceklerini yazın ise terleyebileceklerini söyledi.

Firma üretti ama, kadınlar bunun hangi mevsimde giyileceğini bilemedi!

Moda firması Fashion Moda tartışma yaratan iki parçalı seti web sitesinde 215 TL'ye satıyor. Ancak kıyafetin yaz için de, kış için de uygun olmaması kadınları ikiye böldü.

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Firmanın tasarladığı kıyafeti kıvrımlı model Ariana Sayani deneyerek Instagram hesabında paylaştı. Şort ve göğüs hizasında biten örme trikodan oluşan tasarıma, binlerce kadın yorum yaptı.

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Pek çok moda takipçisi kadın, kıyafeti satın aldığını söylerken, yaz için buna ihtiyacım var dedi. Birçoğu ise, 'kafamız karıştı. Bu hangi sezon için, yazın mı kışın mı giyeceğiz?'' dedi.

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Underboob trendi aslında çok eski bir moda olayı değil. Underboob elbise trendini daha önce Demi Rose, Chloe Ferry Ve Karlie Kloss gibi ünlülerde görmüştük.

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Anahtar Kelimeler:
Fashion Moda Underboob elbise trendi

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