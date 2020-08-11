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Fırsatçılar yine herkesi şaşırttı! Dark web'de bu ürünler de satışa çıktı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 08:56 | Son Güncelleme

Dizi izlemek, ödev yapmak, e-posta göndermek ya da sosyal medya hesaplarını kullanmak gibi birçok farklı sebeple internete ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda internetin ne kadar tehlikeli bir hal alabileceğini unutmamanızda fayda var. Peki internetin en karanlık yönü olan dark web nedir? Burada hangi ürünlerin satışı yapılır?

Fırsatçılar yine herkesi şaşırttı! Dark web'de bu ürünler de satışa çıktı...

Dark web ismini duyunca korkan insanlardan mısınız? Yoksa birisi "dark web" deyince ne olduğunu merak edenlerden misiniz? Eğer ikinci gruba giriyor ve insanların neden bu kadar çok korktuğunu öğrenmek istiyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız!

DARK WEB NEDİR? NELER SATILIYOR?

Türkçede "karanlık ağ" anlamına gelen dark web, Google ve Yandex gibi arama motorları tarafından indekslenemeyen tüm dünya çapında ağ (world wide web/www) içerikleridir. Bu içerikler, arama motorları tarafından takip edilemediği için internet kullanıcıları arama sorgusu yaptığında sonuçlarda gösterilmez.

Derin ağ anlamına gelen deep web'in çok küçük bir bölümünü oluşturan dark web, internet kullanıcıları için olumsuz sonuçlar doğurabilecek içerikleri de bünyesinde barındırır. Genellikle karanlık yönüyle bilinen dark web, düşünce özgürlüğünün varlığına inanmayan insanlar tarafından ya da kaynaklarının kimliğini gizli tutmak isteyen gazeteciler tarafından yasal yollarla kullanılabilir. Ancak yasa dışı satış yapmak için dark web'i kullanan insanlar, interneti oldukça tehlikeli bir hale getirebilir. Satışı yapılan yasa dışı ürün ve hizmetlerin ise birçok örneği var:

  • Hacklenmiş hesaplar (Netflix, Spotify, PayPal, Uber)

  • Ruhsatsız silah

  • Siyanür gibi satışına izin verilmeyen yasa dışı maddeler

  • Reçeteli ilaçlar

  • Uyuşturucu gibi yasal olmayan ilaçlar

  • Kredi kartı ve TC kimlik numarası gibi çalıntı bilgiler

  • Kimlik, pasaport ya da diploma gibi sahte belgeler

Koronanın tüm dünyayı etkisi altına almasıyla dark web'de satışı yapılan unsurlara yenileri de eklendi:

  • İyileşen Kovid-19 hastalarının kanları

  • Kovid-19 testleri

  • N-95 maskeleri

  • Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığı henüz kanıtlanmamış ilaçlar

HERKES GİRİŞ YAPAMIYOR

Yasa dışı satışlar dolayısıyla adından genellikle korkuyla söz ettiren dark web'e giriş yapmak ise hiç de kolay değil! Yalnızca bir forumda görüşlerinizi belirtecek olsanız bile Google Chrome'u ya da Safari'yi kullanarak karanlık ağ içeriklerine erişim sağlayamazsınız. Bunun için bilgisayarınıza Tor (The Onion Routing) isimli tarayıcıyı kurmanız gerekir. IP adresinizi gizleyerek size anonimlik sağlayan Tor, dark web'de yer alan ".onion" uzantılı web sitelerine ulaşmanızı sağlar. Ancak Google'ın ya da Yandex'in sunduğu rahatlığı karanlık ağda bulamayabilirsiniz. İçerikler indekslenmediği için aradığınız bilgiye ulaşmanız epey zor olabilir.

Dark web'i kullanmak zor olduğu gibi bazı durumlarda tehlikelidir. Yasa dışı aktivitelere karışmasanız bile yanlışlıkla kötü niyetli kişiler tarafından yönetilen bir siteye giriş yaptığınızda bu kişiler tarafından tehdit edilebilirsiniz. Ayrıca dark web'e giriş yapmak suç sayılmasa da yasa dışı içeriklerden yararlanmak tutuklanmanıza sebep olabilir.

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