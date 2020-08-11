Fırsatçılar yine herkesi şaşırttı! Dark web'de bu ürünler de satışa çıktı...

Dark web ismini duyunca korkan insanlardan mısınız? Yoksa birisi "dark web" deyince ne olduğunu merak edenlerden misiniz? Eğer ikinci gruba giriyor ve insanların neden bu kadar çok korktuğunu öğrenmek istiyorsanız bu haberi mutlaka okumalısınız!

DARK WEB NEDİR? NELER SATILIYOR?

Türkçede "karanlık ağ" anlamına gelen dark web, Google ve Yandex gibi arama motorları tarafından indekslenemeyen tüm dünya çapında ağ (world wide web/www) içerikleridir. Bu içerikler, arama motorları tarafından takip edilemediği için internet kullanıcıları arama sorgusu yaptığında sonuçlarda gösterilmez.

Derin ağ anlamına gelen deep web'in çok küçük bir bölümünü oluşturan dark web, internet kullanıcıları için olumsuz sonuçlar doğurabilecek içerikleri de bünyesinde barındırır. Genellikle karanlık yönüyle bilinen dark web, düşünce özgürlüğünün varlığına inanmayan insanlar tarafından ya da kaynaklarının kimliğini gizli tutmak isteyen gazeteciler tarafından yasal yollarla kullanılabilir. Ancak yasa dışı satış yapmak için dark web'i kullanan insanlar, interneti oldukça tehlikeli bir hale getirebilir. Satışı yapılan yasa dışı ürün ve hizmetlerin ise birçok örneği var: