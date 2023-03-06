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  4. Fırtınanın sürüklediği cips standını görünce peşinden o da fırladı! İlginç anlar saniye saniye görüntülendi

Fırtınanın sürüklediği cips standını görünce peşinden o da fırladı! İlginç anlar saniye saniye görüntülendi

06.03.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Altınordu ilçesinde market sahibinin, fırtınanın sürüklediği cips standını yakalamak için peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi Dr. Fahrettin Önsel Caddesi'nde Çetin Durak'a (34) ait marketin önündeki tekerlekli cips standı, etkili olan fırtınada sürüklendi. Durak, kaldırımdan yola inen, ardından da hızla eğimli sokakta ilerleyen standı fark edip, peşine düştü. Durak, koşarak standı yakalamadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dışarıdan gelen sesler üzerine camdan baktığını ve standın yolda sürüklendiğini gördüğünü söyleyen Çetin Durak, “Rüzgar şiddetlenince stanttan ses gelmeye başladı. Sonrasında camdan baktığımda stant aşağıya doğru gidiyordu. Kalkıp peşine koştum. Rüzgarın şiddetiyle fazla ilerledi. Allah’tan kimseye bir zarar gelmedi” dedi.

(DHA)

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