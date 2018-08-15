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Fiyat artıp, müşteri gelmeyince kurbanlık satış alanları boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen kent merkezinde kurulan satış alanlarına, kurbanlıklar getirilmedi.

Fiyat artıp, müşteri gelmeyince kurbanlık satış alanları boş kaldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen kent merkezinde kurulan satış alanlarına, kurbanlıklar getirilmedi. Satıcılar, hayvan alımlarının geçen yıla göre yüzde 50 düştüğü gerekçesiyle bayrama 1- 2 gün kala satış alanlarına hayvan getirileceğini söyledi. Kentte hayvancılık yapan Mehmet Tugay, "Birkaç gün önce fiyat başkaydı, doların yükselmesiyle fiyat arttı. Fiyat artıyor ama müşteri yok" dedi.
Gaziantep’te, önceki yıllarda Kurban Bayramı'na 10 gün kala kurulan ve satışların yapıldığı geçici hayvan ahırları, bayrama 1 hafta kalmasına rağmen boş kaldı. Satıcılar, kent merkezindeki alanlara halen kurbanlık gelmemesinin, hayvanların pahalılığı ile alıcı sayısının geçen yıllara oranla düşmesinden kaynaklandığını söyledi.
İncilikaya Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet Tugay, satışlarda geçen yıla göre yüzde 50 düşüş olduğunu belirterek, "Besicilik bitti, şu anda yok. Zaten buraya gelen koyunlar da Doğu'dan geliyor. Önceden Gaziantep’te, yöremizde besicilik çok fazlaydı. Bitti yani şu anda mal, doğudan geliyor. Doğudan gelen mal da besili gelmiyor. Burada Şanlıurfa’nın köylerinde besleniyor. Sıkıntı çok. Döviz çok etkili oldu. Bundan birkaç gün önce fiyat başkaydı, doların yükselmesiyle fiyat da arttı. Şöyle diyeyim; 17 liradan 20 liraya çıktı. Bu şekilde giderse bayrama kadar daha artacak. İşin kötüsü müşteri de yok. Fiyat artıyor ama müşteri yok. Bizim elimizden gelen bir şey de yok. Şu anda yüzde 50 oranında satışlarımız düştü. Geçen yıl bu zamanlarda bütün malımızı bitirmiştik, bayramın gelmesini bekliyorduk. Şu anda görüyorsunuz, daha malların yarısı işaretli gerisi duruyor. Alıcı bekliyoruz" diye konuştu.
'MÜŞTERİ YOK, HAYVANLARI SATIŞ ALANINA GÖTÜRMEDİK'
Besicilik yapan Nizamettin Uçucu ise geçen yıla oranla satışlarda düşüş olduğunu dile getirerek, hayvanları pazara çıkarmadıklarını söyledi. Hayvanların kilogram fiyatlarının 19,5 ile 22 lira arasında değiştiğini kaydeden Uçucu, "Şimdilik piyasadaki fiyatlar bu aralıkta. Bayrama 1 hafta var. Bu sürede fiyatlar ne olur, bilemiyoruz. Geçen seneye oranla şu anda satışlar iyi değil. Geçen yıl şehir dışından gelen hayvanları müşteri görmeden alıyordu. Elimizde hayvan kalmıyordu. Bu sene hayvanlar elimizde kaldı. Müşteri fazla yok. Döviz artışı çok etkili oldu. Hayvancılık ölmüş, diyebiliriz. Her şey pahalı; yem, barınak yeri, çobanlık büyük maliyet. Şu anda kentteki çatılar (ahır) kuruldu. Müşteri olmadığı için beklemedeyiz. Bu sebeple hayvan getiremiyoruz" dedi.

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Fiyat artıp, müşteri gelmeyince kurbanlık satış alanları boş kaldıFiyat artıp, müşteri gelmeyince kurbanlık satış alanları boş kaldıFiyat artıp, müşteri gelmeyince kurbanlık satış alanları boş kaldıFiyat artıp, müşteri gelmeyince kurbanlık satış alanları boş kaldı

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