Fiyat performans ürünü airfryer arayanların tercihi Sem Airfryer kullananlar ve yorumları

Fritözler, çok az yağ kullanarak size lezzetli kızartmalar yapabilir. Sağlıklı beslenmek istiyor ama kızartmalardan da vazgeçemiyorsanız az yağ ile harikalar yapan fritözler vazgeçilmezleriniz arasına girebilir. Birçok marka ve model arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız tercihinizi Sem Airfryer Aircook Yağsız Kızartma Makinesi'nden yana yapabilirsiniz. Yerli üretim olan fritözün özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını, kullanıcı yorumlarını ve modele alternatif ürünleri detaylı incelemeye hazır mısınız?

Sem Airfryer Aircook Yağsız Kızartma Makinesi

Sem Airfryer Aircook Yağsız Kızartma Makinesi'nin özellikleri

Yerli üretim olan Sem Airfryer ile patates kızartması yapmanın yanı sıra sebze, köfte ve tavuk, et, pizza ve kestane gibi yiyecekleri de fritözde pişirebilirsiniz. Yarım kaşık yağ ile yemeklerinizi az yağlı pişirip sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz. Hatta isterseniz yemekleri yağsız da pişirebilirsiniz. Turbo hava teknolojisi kullanan cihaz, sebze ve diğer yemeklerdeki yağları arındırır. Bu sayede yiyeceklerin besin değerini korur. Fritözün 5 litre kapasitesiyle kalabalık ailenize yetecek kadar dışı çıtır içi yumuşak kızartmalar yapabilirsiniz. 1.2 kg patates ya da sebzeyi kızartabilir ya da bütün tavuğunu hızlıca pişirebilirsiniz. Fritöz kızartmalarınızı kokusuz bir şekilde yapabilir. Böylece yemek kokusuna maruz kalmadan lezzetli yemeklere imza atabilirsiniz. Üstelik çalışırken çok ses de çıkarmaz. Bunların yanı sıra ürün, pişen yemekleri yarım saat kadar sıcak tutabilir. Bu sayede siz sofrayı hazırlarken yemekler tazeliğini korumaya ve sıcak kalmaya devam eder. Oldukça minimal boyuta sahip olduğu için çok yer kaplamaz. Eğer küçük bir mutfağınız varsa fritözü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sadece 6.72 kg ağırlığındaki cihazı her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ergonomik tasarımı sayesinde fritözü kolayca kullanabilirsiniz. Cihazın üst düğmesiyle yemeğe uygun pişirme derecesini ayarlayabilirsiniz. Altındaki düğme ile de süre ayarlaması yapabilirsiniz. Düğmelerin yan tarafındaki ışıklar, fritözün çalışıp çalışmadığını gösterir. Fritözün kulpunu kullanarak hazneyi çıkarabilirsiniz. Fritözün pişirme haznesi teflon olduğundan pişirdiğiniz ürünler yapışmaz ve ağır kir oluşmaz. Üstelik hazneyi bulaşık makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Haznesini çıkardığınızda fritöz otomatik olarak çalışmayı durdurur. Fritöz 1650 watt güçle çalıştığı için yemekleri hızlıca pişirir. Size de hem lezzetli hem pratik yemeklerin tadını çıkarmak kalır.

Sem Airfryer Aircook Yağsız Kızartma Makinesi'nin avantaj ve dezavantajları

Hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıracak ürünün birçok avantajı bulunuyor. Bunlar;

Çalışırken koku yaymaz.

Gürültüsüz çalışır.

Haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Minimal tasarımıyla küçük alanlarda kullanıma uygun.

5 litrelik hacmiyle tek seferde daha fazla yiyecek kızartabilir.

Fiyatı, alternatiflerine göre oldukça uygun.

Tavuk, balık ve dondurulmuş ürünler gibi diğer gıdaları da pişirebilir.

Cihazın bazı dezavantajları ise;

Penceresi olmadığı için yemeklerin pişip pişmediğini kontrol etmek için hazneyi çıkarmak gerekir.

Cihazda tanımlı program olmadığı için yemeklerin pişirme ayarı manuel yapılır.

Sem AirfryerAircook Yağsız Kızartma Makinesi'ni kullananların yorumları

Sem Airfryer kullanıcı yorumları değerlendirildiğinde memnuniyet oranının yüksek olduğu göze çarpıyor. Sem Airfryer yorumları genel olarak olumlu olup kullanıcıların üründen memnun olduğunu belirtiyor. Olumlu yorumlarda genellikle tavuk, balık, köfte gibi ürünleri kızartabildiği ve dondurulmuş ürünleri çözmeye gerek kalmadan kızartabildiği belirtilmiş. Ayrıca ürünün diğer ürünlere göre daha uygun fiyatlı olduğu da ürün için bir artı özellik olarak belirtilmiş. Kullanıcılar ürünün daha yüksek fiyatlı alternatifleri ile aynı performansı gösterdiğini belirtmiş. Aynı şekilde kokusuz olduğu ve az miktarda yağ ile lezzetli kızartma yapabildiği de olumlu özellikler olarak belirtilmiş. Ürünün temizliğinin kolay olmasını beğenen kullanıcılar da var. Ürünün geniş kapasitesi ve gürültüsüz çalışması kullanıcılar tarafından beğenilen özellikler arasında. Ürünün yerli üretim olmasından dolayı ürüne olumlu bakan kullanıcılar da var. Olumsuz yorumlarda ise fritözün patatesleri 1 saat gibi geç süreyle kızarttığı veya uzun süre geçmesine rağmen pişirmediği belirtilmiş. Ürünün rezistansının yamuk olduğu yönünde de yorumlar mevcut. Bazı kullanıcılar da ürünün haznesinin fritöze zor yerleştiğini dile getirmiş.

Sem Airfryer Aircook Yağsız Kızartma Makinesi'ne alternatif ürünler

1. Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz

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Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz, 3.5 litrelik hacmiyle kalabalık ailelere yetecek kadar kızartma yapma imkânı verir. 200 dereceye kadar ayarlanabilen sıcaklığıyla istediğiniz ısıda yemek yapabilirsiniz. Paslanmaz çelikten parçaları sayesinde fritözü uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. Fritözün hızlı pişirme sepeti, gıdaları kısa sürede pişirmenizi sağlar. 60 dakikaya kadar olan zamanlayıcı ile istediğiniz sürede yiyecekleri hazırlayabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği sayesinde cihazı kapatmanıza gerek kalmaz.

2. Philips Essential HD9252/90 Airfryer

Philips Essential HD9252/90 Airfryer ile dışı çıtır, içi yumuşak kızartmalar yapabilirsiniz. Yedi ayarlı dokunmatik ekranıyla fritözü kolayca kullanabilirsiniz. Cihaz kızartmaları rapid air teknolojisiyle çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan yapabilir. Fritözün sepetini bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış programlar sayesinde yemeği hızlıca pişirebilirsiniz. Isı koruması bulunan dış kaplamasıyla ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

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3. Kiwi KAF 5515 Airfryer Yağsız Fritöz

Kiwi KAF 5515 Airfryer Yağsız Fritöz ile az miktarda yağ kullanarak lezzetli kızartmalar yapabilirsiniz. Fritözün eşit ısı dağılım özelliği, yiyeceklerin eşit şekilde pişmesini sağlar. Üstelik cihazı kullandıktan sonra temizliğini kolayca yapabilirsiniz. Cihazın 2 litre pişirme kapasitesi bulunuyor. 30 dakikalık zamanlayıcı ile istediğiniz sürede yemek yapabilirsiniz. Uyarı sesiyle yemeğin piştiğini kolayca anlayabilirsiniz.

4. Grundig Airfryer FR 4032 A Az Yağlı Pişirici

Grundig Airfryer FR 4032 A Az Yağlı Pişirici ile bir kaşık yağ ile enfes kızartmalar yapmaya ne dersiniz? 3 litre kapasitesiyle istediğiniz kadar kızartma yapabilirsiniz. Isı kontrolü ve zamanlayıcı fonksiyonları sayesinde dilediğiniz şekilde yemek yapabilirsiniz. 1300 watt güç ile çalışan fritöz, yemekleri hızlı pişirir. Pişirme haznesi yapışmaz kaplamaya sahip olduğu için hazneyi temizlemek de oldukça kolay.

5. Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz

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Tefal EY5018 Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz'le hem ızgara hem kızartma yapmak mümkün. Fritöz, çok az yağ ile çıtır çıtır kızartma yapabilir. 4.2 litre kapasitesiyle altı kişilik yemek hazırlayabilirsiniz. Cihaz, hızlı pişirme teknolojisi sayesinde gıdaları fırından %49 daha hızlı pişirebilir. 200 dereceye kadar ısı ayarı bulunur. 60 dakikalık zamanlayıcısıyla istediğiniz sürede yemek yapabilirsiniz. Otomatik uyarı özelliğiyle yemeğin piştiğini anlayabilirsiniz.

6. ROBO XL 4.5 Litre Piano Airfryer Sıcak Hava Fritözü

Kızartmanın yanı sıra tavuk ve pizza gibi gıdaları da pişirmek isterseniz ROBO XL 4.5 Litre Piano Airfryer Sıcak Hava Fritözü'nü inceleyebilirsiniz. 4.5 litre kapasitesiyle fritöz kalabalık davetler için pişirme yapabilir. 200 dereceye kadar ısı ayarı ve altı adet turbo fanıyla yemeğinizi hızlıca pişirebilirsiniz. 60 dakikalık zamanlayıcısıyla istediğiniz sürede pişirme yapabilirsiniz. Altı farklı otomatik gurme pişirme modu sayesinde lezzetli yemeklere imza atabilirsiniz.

7. Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü

Schafer Fit Fry Sıcak Hava Fritözü, özel sıcak hava teknolojisiyle yemeklerinizin eşit şekilde pişmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yiyeceklerin besin değerlerini de korur. 3.5 litre kapasitesiyle fazla miktarda yemek pişirebilir. Fritözü 200 dereceye kadar ayarlayabilir, istediğiniz sıcaklıkta pişirme yapabilirsiniz. Çıkarılabilir haznesini bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Kaliteli malzemesi ise fritözün uzun ömürlü ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlar.