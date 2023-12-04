Fiyatı düştü! Bestway Pavillo Aile Çadırı'nda kaçırılmayacak fırsat

Doğada, sevdiklerinizle birlikte huzur ve konfor dolu bir kamp deneyimi yaşamak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Güneşli ya da yağmurlu fark etmez her hava koşulunda güvende kalmanızı sağlayacak, kolay kurulum özelliği ve 6 kişilik geniş kapasitesiyle öne çıkan Bestway Pavillo Aile Çadırı, kısa süreliğine indirime girdi. Sınırlı süreli indirimle sunulan bu fırsat, hayallerinizi süsleyen doğa tatiline çıkmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sevdiklerinizle birlikte yeşilliklerin, göllerin ve dağların arasında keyifli anılar biriktirmek için bu çadıra sahip olmaya ne dersiniz?

Bestway Pavillo™ Çadır, Family Ground 6, 490 x 280 x 200 cm, 6 kişilik

Bestway Pavillo™ Çadır; 6 kişi için tasarlanmış bir aile çadırıdır. Çadırın içinde rahatlıkla yemek masası, sandalyeler ve diğer ekipmanlar için yer bulunur. Dayanıklı ve su geçirmez bir dış kumaşa sahiptir, böylece kötü hava koşullarında bile koruma sağlar. Çift dikişli zemin sayesinde çadırın altında su birikmesini önler. İçindeki bölmeler sayesinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklama imkanı sunar. Havalandırma pencereleri, iç mekanın havalandırılmasına yardımcı olur ve böcekleri dışarıda tutar. Çadır kurulumu kolaydır ve çadırı taşımak için taşıma çantası bulunur. Yükseklik ayarlanabilir direkler, çadırın içinde daha fazla baş hareketi alanı sağlar. Paket içeriğinde çadır, direkler, kılavuz iplikler ve çivi takımı bulunur.

Bu içerik 4 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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