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Her mutfakta olmalı! Karaca Profoodmix 1000W 3'lü Blender Seti indirimde

01.12.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Her mutfakta olması gereken, son teknoloji ürünü harika bir blender setiyle karşınızdayız! Günün fırsatlarına özel kısa süreliğine indirimde olan bu seti sizin için inceledik. İşte detaylar!

Her mutfakta olmalı! Karaca Profoodmix 1000W 3'lü Blender Seti indirimde

Karaca Profoodmix 1000W 3'lü Blender Seti ile mutfakta sınır tanımaz bir yaratıcılığa adım atmaya ne dersiniz? Mükemmel karıştırma performansı ve işlevselliğiyle dikkat çeken bu set, günün her öğününde size eşlik edecek. Sadece yemeklerinizi daha lezzetli hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarına da destek vereceksiniz. Siz de mutfakta pratiklik ve şıklığı bir arada arayanlar arasındaysanız, bu indirim fırsatını kaçırmamalısınız.

Karaca Profoodmix 1000W 3'lü Blender Seti

Adsız tasarım - 2023-12-01T115111.683

Karaca Profoodmix; 1000 Watt gücü sayesinde yüksek performanslı bir karıştırma işlemi sunar. Set içerisindeki üç farklı kapasitedeki blender üniteleri çeşitli kullanım ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik bıçak seti sayesinde malzemeleri hızlı ve etkili bir şekilde karıştırır. Ergonomik tasarımı ile kullanımı kolay bir deneyim sunar. 4 hız ayarı ve darbe fonksiyonu, farklı malzemelerin ihtiyaç duyduğu hassasiyet ve hız ayarlarına olanak tanır. Blender üniteleri kolayca takılıp çıkarılabilir ve kullanım sonrasında temizlik işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Özel olarak tasarlanmış kilit mekanizması sayesinde güvenli bir kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Anneme aldım, çok beğendi, mutfağına da uydu. Tasarımı da kendisi de çok güzel."

  • "Güçlü bir cihaz, kısa sürede mutfaktaki tüm işlerimi hallediyor. "
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Bu içerik 1 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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