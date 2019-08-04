BİLAL ALTIOK - Göçmen kuşların önemli sulak alanlardan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, ağırladığı flamingolarla görenleri etkiliyor.

Bin 463 hektarlık alana yayılan biyoçeşitliliğin yüksek olduğu Yarışlı Gölü, flamingoların Anadolu'daki vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor.

Flamingoların görsel bir şölen sunduğu göl, mevsimsel akan derelerle beslendiğinden yaz aylarında su seviyesi oldukça azalıyor.

Göller Yöresi'nin karakteristik bir gölü olan ve uzaktan bakıldığında Tuz Gölü'nü andıran Yarışlı Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yaptığı, çalışmaya göre göl ve çevresinde 141 kuş türü tespit edildi.

Su seviyesi bakımından sığ olan Yarış Gölü, bu özelliğiyle göçmen kuşların ve özellikle flamingoların rahat beslenmelerine olanak sağlıyor.

Yarışlı Gölü, küçük ve sığ bir göl olmasına rağmen kuş göç hareketliliği olduğu dönemlerde flamingoların yanı sıra kılıçgaga, angıt, uzunbacak gibi çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.