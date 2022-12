Flyinn AVM çalışma saatleri nedir? Flyinn AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Flyinn AVM Günyüzü İnşaat A.Ş. ve Ar-ke İnşaat A.Ş ortaklığıyla 21 Aralık 2003 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesinde açılmıştır. Bulunduğu konum itibarıyla Flyinn AVM pek çok yerli ve yabancı ziyaretçiye hizmette bulunur. Flyinn AVM aynı zamanda panoramik bir görünüme sahip olması açısından Türkiye'de ilk olarak karşımıza çıkan bir alışveriş merkezidir.

Flyinn AVM saat kaçta açılıyor?

İçerisinde dünyaca ünlü markaların yer aldığı alışveriş merkezi 72 mağazası 20 stand alanıyla da ziyaretçilerini Flyinn AVM çalışma saatleri dâhilinde ağırlar. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan ve her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Flyinn AVM açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00’ dır. Ziyaretçiler bu saatten itibaren alışveriş merkezinin imkânlarından faydalanmaya başlamaktadır.

Flyinn AVM saat kaçta kapanıyor?

Konum olarak hava alanına yakın olması, deniz manzarası, birbirinden prestijli mağazaları, sinema hizmeti ve restoranlarıyla birlikte sunduğu imkânlarla her geçen gün ziyaretçi sayısı artar. İçerisinde yer alan pek çok mağaza, sinema, restoranlarıyla alışveriş ve yaşam merkezi haline gelen Flyinn AVM kapanış saati hafta içi her akşam saat 22.00’ dır. Alışveriş merkezi bu saatten itibaren hizmetine son verir. Flyinn AVM çalışma saatleri hafta içi her gün 10.00 - 22.00 arasındadır.

Flyinn AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Flyinn AVM hafta içi olduğu gibi hafta sonu da cumartesi ve pazar olmak üzere hizmetine devam eder. Bu bakımdan Flyinn AVM çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu benzerlik göstermektedir. Flyinn AVM hafta sonu çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Cumartesi: 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Pazar: 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Resmî tatiller ve dinî bayramlarda çalışma saatleri, alışveriş merkeziyle birlikte içinde yer alan mağazalara göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Ziyaret etmek isteyenler bu değişkenlikleri takip etmek için alışveriş merkezinin resmî sitesinden yararlanabilir.