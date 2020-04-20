Fonksiyonel tıbbın destekçisi: Kundalini Yoga

Fonksiyonel tıp, kronik hastalık verilerini toplayıp resmin tamamını görmemizi sağlayarak bu kronik hastalık karmaşasında her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren yeni bir yol çizer. Vücudun nasıl çalıştığı; zihin, beyin, vücut arası bağlantılar ve nasıl iç içe olduğu bu resimde görülebilir. Fonksiyonel Tıp ve Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Nur Topçu, sağlıkta yeni bir yaklaşım olan ve online olarak da yapılabilen Kundalini Yoga ile fonksiyonel tıbbın ilişkisini anlattı.

KUNDALİNİ YOGA VE İYİLEŞME HALİ

Kundalini Yoga, manevi ve fiziksel uygulamaların canlandırıcı bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Dinamik nefes alma teknikleri (pranayam), el pozisyonları (mudralar), duruşlar (asanalar), meditasyon ve mantraların söylenmesini içeren bu yoga türü, genel fiziki ve psikolojik iyileşmeye yardımcı olabiliyor. Bunun yanında da fiziksel canlılık oluşturmayı ve bilinci artırmayı amaçlayan sinir, salgı ve kas sisteminizi uyararak fiziksel ve zihinsel toksisite oluşturan her türlü tutumunuzu değiştirme fırsatı sunabiliyor.