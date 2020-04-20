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Fonksiyonel tıbbın destekçisi: Kundalini Yoga

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Biyokimya, moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji gibi birçok bilimden yararlanarak kişiye özel biyolojik dengesizlikleri saptayıp, hastalığın kök nedenini ortaya çıkarıp mücadeleyi amaçlayan fonksiyonel tıbbın faydalandığı önemli kaynaklardan biri de “Kundalini Yoga”dır.

Fonksiyonel tıbbın destekçisi: Kundalini Yoga

Fonksiyonel tıp, kronik hastalık verilerini toplayıp resmin tamamını görmemizi sağlayarak bu kronik hastalık karmaşasında her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren yeni bir yol çizer. Vücudun nasıl çalıştığı; zihin, beyin, vücut arası bağlantılar ve nasıl iç içe olduğu bu resimde görülebilir. Fonksiyonel Tıp ve Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Nur Topçu, sağlıkta yeni bir yaklaşım olan ve online olarak da yapılabilen Kundalini Yoga ile fonksiyonel tıbbın ilişkisini anlattı.

KUNDALİNİ YOGA VE İYİLEŞME HALİ

Kundalini Yoga, manevi ve fiziksel uygulamaların canlandırıcı bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Dinamik nefes alma teknikleri (pranayam), el pozisyonları (mudralar), duruşlar (asanalar), meditasyon ve mantraların söylenmesini içeren bu yoga türü, genel fiziki ve psikolojik iyileşmeye yardımcı olabiliyor. Bunun yanında da fiziksel canlılık oluşturmayı ve bilinci artırmayı amaçlayan sinir, salgı ve kas sisteminizi uyararak fiziksel ve zihinsel toksisite oluşturan her türlü tutumunuzu değiştirme fırsatı sunabiliyor.

Beden ve zihin arasında yeni bir hizalanma için köprü görevi görerek vücudun rahatlamasını sağlayabilen Kundalini Yoga, duygusal dengeyi de sağlayarak zorlu şartlara rağmen sakin ve nötr kalmayı destekliyor ve sosyal izolasyon yaşadığımız bu günlerde online olarak da gerçekleştirilebiliyor. Birçok hastalığın temelinde yatan stresin düzeyinin de düşmesini sağlayabilen bu teknikle, zindelik ve dayanıklılık geliştirmek de gerçekleşebiliyor.

FONKSİYONEL TIBBIN TAMAMLAYICISI

Diyabet, eklem ağrıları, kanser, depresyon gibi kronik hastalıklara karşı uygulanan tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda duyulan ihtiyaca cevaben ortaya çıkan fonksiyonel tıp, bu noktada yoga gibi köklü öğretilerden bedensel rahatlama konusunda destek alabiliyor.

Kişiye özel, hasta odaklı tıbbi bir yaklaşım olan fonksiyonel tıp, hastalığın altında yatan kök nedenleri bulmak ve sağlıklı yaşama adım atmak için Kundalini Yoga öğretisinden de faydalanabiliyor. Hasta ile doktorun ortak kararıyla diyet, stres, fiziksel aktivite, çevresel toksinlerin hastalık oluşumundaki rollerinin bilimsel olarak saptanması sonrası uygulanan bu yöntem tamamlayıcı katkılar sunuyor.

Fonksiyonel Tıp ve Medikal Estetik Hekimi
Uzm. Dr. Nur Topçu
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