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Fonksiyonel tıp kronik hastalıklara cevap oluyor

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle otoimmün hastalıklar, eklem ağrıları, sindirim sistemi bozuklukları, metabolik bozukluklar, depresyon gibi kronik hastalıklara karşı uygulanan tedaviler cevapsız kalabiliyor. Bu noktada yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulabiliyor. Bunlardan biri de fonksiyonel tıp... Medikal Estetik Hekimi Dr. Nur Topçu ile kişiye özel olarak planlanan fonksiyonel tıp üzerine merak edilenleri konuştuk.

Fonksiyonel tıp kronik hastalıklara cevap oluyor

Kişiye özel, hasta odaklı tıbbi bir yaklaşım olan fonksiyonel tıp, hastalığın altında yatan kök nedenleri bulmak ve sağlıklı yaşama adım atmak için hasta ile doktorun işbirliği yapmasına dayanır.

Kronik tedaviye cevapsız yada beklenen cevabın alınamadığı durumlarda fonksiyonel tıp yaklaşımı çözüm olabilir. Klasik tıpta yaptığımız acil yaklaşım cerrahi ve diğer spesifik tedaviler dışında semptom ne olursa olsun kronikleşen durumlarda altta yatan temel bozukluğu düzeltmek beraberinde çözümüde getirebilir . Her bireyin kendine özgü bir genetik yapısı farklıdır. Dolayısıyla çevresel ve diğer faktörlere verdiği tepkiler de ona özgüdür.

Fonksiyonel tıp bunları ele alarak her hastaya bütüncül bir yaklaşım sergiler ve biyokimya, moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji gibi klasik tıbbın da temeli olan bilimlerden yararlanarak kök nedene iner ve temel bozukluğu düzelterek hastalığı geriletmeyi, durdurmayı ve ilerlemesini engellemeyi amaçlar.

Beslenmeyi düzenlemek, hormonları dengelemek, enflamasyonu soğutmak, sindirimi onarmak, detoksifikasyon sağlamak, enerji metabolizmasını güçlendirmek, zihni yatıştırmak gibi belirli prensipler çerçevesinde oluşturulan bu yöntemde amaç tam bir iyilik hali oluşturur.

Fonksiyonel tıbbın oluşturduğu resimle vücudun nasıl çalıştığı; zihin, beyin, vücut arası bağlantılar ve nasıl iç içe olduğu görülebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki fonksiyonel tıp test ya da yeni bir alternatif yöntem değildir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YAKLAŞIM VE TEDAVİ

Diyet, stres, fiziksel aktivite, çevresel toksinlerin hastalık oluşumundaki rollerinin bilimsel olarak saptanmasıyla gelişen fonksiyonel tıpta tedavi, her hastanın tek bir kompleks olarak değerlendirilmesiyle kişiye özgü olarak ortaya planlanır.

Tedaviyi kişiselleştirerek, kişiye özel çözümler sağlayan bu yeni yaklaşım, temel biyolojik dengesizlikleri kişinin kendi genetik, biyokimyasal, fizyolojik yapısı ile yaşam tarzı alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak düzeltilmesi prensibine dayanır.
Herkesin genetik yapısının farklı olmasından kaynaklanan değişik çevresel tepkilerin anlaşılması da hastalıklara değil bireylere özgü tedavi şekilleri oluşturulmasını sağlar.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi
Dr. Nur Topçu

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Anahtar Kelimeler:
Fonksiyonel Tıp, kronik hastalıklar,

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