Fonksiyonel tıp kronik hastalıklara cevap oluyor

Kişiye özel, hasta odaklı tıbbi bir yaklaşım olan fonksiyonel tıp, hastalığın altında yatan kök nedenleri bulmak ve sağlıklı yaşama adım atmak için hasta ile doktorun işbirliği yapmasına dayanır.

Kronik tedaviye cevapsız yada beklenen cevabın alınamadığı durumlarda fonksiyonel tıp yaklaşımı çözüm olabilir. Klasik tıpta yaptığımız acil yaklaşım cerrahi ve diğer spesifik tedaviler dışında semptom ne olursa olsun kronikleşen durumlarda altta yatan temel bozukluğu düzeltmek beraberinde çözümüde getirebilir . Her bireyin kendine özgü bir genetik yapısı farklıdır. Dolayısıyla çevresel ve diğer faktörlere verdiği tepkiler de ona özgüdür.

Fonksiyonel tıp bunları ele alarak her hastaya bütüncül bir yaklaşım sergiler ve biyokimya, moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji gibi klasik tıbbın da temeli olan bilimlerden yararlanarak kök nedene iner ve temel bozukluğu düzelterek hastalığı geriletmeyi, durdurmayı ve ilerlemesini engellemeyi amaçlar.

Beslenmeyi düzenlemek, hormonları dengelemek, enflamasyonu soğutmak, sindirimi onarmak, detoksifikasyon sağlamak, enerji metabolizmasını güçlendirmek, zihni yatıştırmak gibi belirli prensipler çerçevesinde oluşturulan bu yöntemde amaç tam bir iyilik hali oluşturur.