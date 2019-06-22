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Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Hafizeye Mahallesi'nde rögar kapağı açık bırakılan foseptikten köpek havlaması duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, el feneriyle çukura bakınca 1 aylık 3 yavru köpeği gördü. 3 metre derinliğindeki çukuruna bellerine ip bağlayıp merdivenle inen ekipler, 3 yavru köpeği, 1,5 saatlik çalışmayla kurtardı. Ekipler, ölümden kurtardıkları yavru köpeklere su ve yiyecek verdi. Yavru köpekler, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldıFoseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldıFoseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldıFoseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

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