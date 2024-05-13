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  4. Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin'den acı haber geldi!

Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin'den acı haber geldi!

13.05.2024 18:48
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 Mayıs’ta fotoğraf çektirmek için gittiği çayın kenarında, dengesini kaybederek suya düşen Pelin Baz (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin'den acı haber geldi!

Batman'ın Kozluk ilçesinde acı bir olay yaşandı. 5 Mayıs’ta Kozluk İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, okul arkadaşlarıyla beraber ilçedeki Pisyar Çayı’na gezmeye giden Pelin Baz, fotoğraf çekmek için çıktığı çay kenarındaki kayanın üzerinden dengesini kaybederek suya düştü.

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İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Pelin, kaldırıldığı Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Pelin, tedavi gördüğü hastanede bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pelin’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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