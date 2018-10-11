Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen M.M, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandığı 1998 yılında FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını belirtti. Öğrencilik yıllarında FETÖ ile iltisaklı bir yurtta kaldığını anlatan M.M, mezun olmadan önce kendisine örgüt içi evliliklerden bahsedildiğini ve kendisinin de bu durumu kabul ettiğini ifade ederek, "Ankara'ya dönmeden evvel Erdoğan Hoca diye hitap ettiğim kişi bana, yapının istediğim taktirde beni evlendireceğini söyledi, ben de olabilir demiştim." dedi. SORUMLU KİŞİ HER AY EVLERİNE GELİYORMUŞ Fotoğraflarını "Erdoğan" isimli kişiye verdiğini anlatan M.M, Ankara'ya döndükten sonra daha önce hiç tanımadığı ve görmediği K.M. isimli bir üsteğmen ile tanıştırıldığını, 2003 yılında da bu kişiyle evlendiklerini dile getirdi. Evlendikleri dönemde eşinin Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığında çalıştığını anlatan M.M, eşinden sorumlu FETÖ üyesinin "Murat" kod adını kullanan bir öğretim görevlisi olduğu bilgisini verdi.

"Murat" kod adlı kişinin eşiyle birlikte ayda bir evlerine geldiğini ve sohbet adı altında toplantılar düzenlendiğini beyan eden sanık M.M, "Murat'ın daha sonra Amerika'ya gittiğini duydum. Murat, Amerika'ya gitmeden önce eşime, 'Doğacak çocuğun ismini Fetullah Gülen'e soralım, onun belirleyeceği ismi koyalım.' dedi. Ben kabul etmedim, ilk çocuğumuza bu nedenle Fetullah Gülen'in değil ailemizin belirlediği isim koyuldu." ifadelerini kullandı. 'KPSS SORULARINI VERDİ' Eşinin 2007 yılında tayininin Tunceli'ye çıktığını bildiren M.M, şunları kaydetti: "Tunceli'ye giderken yol güzergahında yine örgütte 'abi' pozisyonunda olduğunu anladığım ve doktorluk yaptığını öğrendiğim Ali P. isimli kişinin evinde kaldıktan sonra Tunceli'ye geçtik. Tunceli'de eşimden sorumlu kişi, 'Kadir' kod ismini kullanan Elvan Ç. oldu. Evleri Tunceli Valiliğinin üst tarafındaydı. İki haftada bir bu eve eşimle birlikte gidip geliyorduk. Ben o sıralarda KPSS'ye çalışıyordum, Tunceli'den de Elazığ'a özellikle imtihana hazırlık kitapları almak için gidiyordum. KPSS imtihanına bir gün kala akşam eşimle birlikte Elvan Ç'nin evine gitmiştik. Bu eve Ali P. geldi, beni bir odaya yalnız olarak aldı. Bana elindeki bazı soruları göstererek, 'Yarınki KPSS imtihanında benzer sorular çıkabilir, bak.' dedi. Ben de imtihanda çıkacak sorular olduğunu anlamadan bu sorulara baktım ancak bir gün sonra girdiğim KPSS'de Ali'nin gösterdiği soruların eğitim bilimleri soruları olduğunu anladım. Ali, soruları bana gösterdiğinde birebir çıkacağını söylememişti."