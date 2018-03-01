Fotoğraflara dikkatli bakın! Kanseri teşhis edebilirsiniz

Çocuklarımızın en küçük rahatsızlıkları bile bizim için çok önemlidir. Çocuklarınızın fotoğraflarını dikkatlice inceleyin. Eğer fotoğrafta göz bebekleri beyaz bir görüntüye sahipse, hiç zaman kaybetmeden bir hekime müracaat edin. Çocukluk çağı göz kanserleri arasından en fazla rastlanılan ‘Retinoblastom’un önemli belirtileri arasında, göz bebeklerinin fotoğraflarda beyaz çıkması ve gözlerde kayma olduğunu dile getiren Doç. Dr. Esin Fırat, “Hastalığın erken teşhisi çok önem taşıyor. Aileler mutlaka çocuklarının fotoğraflarını incelemeli” dedi. Hastalığın, genellikle 0-3 yaş arasındaki çocukları tehdit eden bir kanser çeşidi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Fırat, kanserin göz içinden vücudun diğer bölgelerine yayılmadan tedaviye başlanması gerektiğini açıkladı. Fırat, “Aksi durumda yaşama şansı % 95 oranlarındayken, tedavide geç kalınarak kanserin göz içinden vücuda yayılması, yaşama şansını % 5’e kadar düşürebiliyor” dedi. Daha Önce İngiltere’de fotoğraftan kanser teşhisi olaylarını duymuştuk.

Hayatını bu fotoğraf kurtardı İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Elizabeth Hale adlı anne, yeni aldığı cep telefonu ile sekiz aylık bebeği Thomas'ın fotoğraflarını çekmeye başladı. İlk karede, bebeğin gözlerindeki flaş yansımasında tuhaflık olduğunu gören anne, sorunun cep telefonu kamerasında olduğunu düşündü. Ama olay düşündüğü gibi değildi. Flaş patladığında bebeğinin gözündeki tuhaflığı fark edip tekrar tekrar fotoğraflar çeken anne, fotoğrafların hepsinde çocuğun bir gözünün kedi gözü gibi göründüğünü ve aynı tuhaf parlamanın olduğunu fark etti. Bunun üzerine Thomas’ta beş yaş altındaki çocuklarda görülen bir kanser türü olan göz kanseri (retinoblastom) olduğu tespit edildi. Thomas'ın biri sol diğer üçü sağ gözünde olmak üzere dört tümörünün olduğu ortaya çıktı. Altı aylık kemoterapiye başlayan bebek Thomas'ın her üç haftada bir girdiği lazer tedavisine iyi yanıt verdiği bildirildi. Flaşlı fotoğraflarda ortaya çıkıyor Çocuklarda görülen retinoblastomun belirtileri arasında özellikle flaşla çekilmiş fotoğraflarda kedi gözü yansıması ya da siyah göz görüntüsünün oluşması yer alıyor. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen bu kanser türünün erken teşhisi durumunda vakaların yüzde 95'inin iyileştiği belirtiliyor.