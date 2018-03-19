Fotoğrafta güzel çıkmak istiyorsanız...

Kimi fotoğraflarda çok güzel çıkar, kimi ise çektirdiği fotoğrafı beğenmez daha çekici görünmek için poz üstüne poz verir. Bazıları ise fotoğraflarda olduğundan daha alımlı ve güzel görünür. Peki bunun bir sırrı var mı?. Elbette evet. Siz de çektirdiğiniz fotoğraftan memnun olmayanlardansanız bu önerilerimize kulak verin. Fotojenik değilim diye üzülmeyin. Kameralar karşısında uygulayacağınız bazı tekniklerle yıldızlar kadar hoş ve güzel görüneceksiniz. Öncelikle rahat olun. Poz vermeyin, poz vermiyormuş gibi davranın. Doğal olmak ve kilolu görünmek istemiyorsanız dik durun, kollarınızı vücudunuza yapıştırmadan yanında tutun. Özel bir çekim yapıyorsanız, birkaç fazla fotoğraf çektirin, arasından mutlaka çok beğendiğiniz bir poz çıkacaktır. Alkollüyken fotoğraf çektirmemeye dikkat edin, gözleriniz pek te hoş görünmeyecektir. Çenenizi yukarda tutarak gülümseyin ki, gıdınız görünmesin. Fotoğrafı sosyal medyada mı kullanacaksınız: Son yılların tartışılmaz platformu sosyal medyada kullanılan profil resmi çok önemlidir. Sizi doğru yansıtan fotoğraf olsun istiyorsanız dikkat dağıtan nesneler olmamalıdır.

Samimi bir gülümseme yakalayın: Fotoğrafta içten bir gülümseme olsun istiyorsanız gözlerinizi kapatın ve aklınıza sizi mutlu eden bir görüntüyü getirin. Gülmeye başladığınız zaman gözünüzü açın ve fotoğrafı çekin. Samimi gülüş için başka bir yol da, gülerken dilimizi dişimizin arkasına yapıştırmaktır. Bunların hiçbiri aklınıza gelmiyorsa tam fotoğraf çekilirken uzunca i sesini çıkarın, istediğiniz gibi bir sonuç çıkacaktır. Giydiğiniz kıyafetlere dikkat edin. Fotoğrafta güzel çıkmanın bir yolu da kıyafetlerdir. Arka fon ve zemin rengi ile aynı renkte kıyafet giymeyin. Fotoğraf çekilirken, açık renk zeminde koyu renkli giysiler, koyu zeminde ise açık renkli kıyafetler giymek doğru olacaktır. Aksi halde yani zeminle aynı renkte kıyafet giyerseniz çoğu zaman komik duruma düşebilirsiniz. Özel günlerde klasik stili tercih edin. Yüksel bel pantolon ve etekler sizi olduğunuzdan daha uzun gösterecektir. Enine çizgili bluz ve bol kesim pantolonlardan kaçının. Oturarak fotoğraf çektireceksiniz, boyunuzun yukarısından yapılan çekimlerde daha zayıf göründüğünü unutmayın.

Eğer bir fotoğrafçıdan yardım alıyorsanız, siz otururken fotoğrafçı ayakta olmalıdır. Bu tür durumlarda yandan bakmak ta sizi daha çekici gösterebilir. Oturarak fotoğraf çektirecekseniz uzun ve pileli bir etek giymek yerinde olacaktır. Boy fotoğrafında daha uzun görünmek için: Fotoğraf çekilirken çoğumuz özellikle de kısa boylu olanlar, olduğumuzdan daha uzun boylu görünmek isteriz. Fotoğrafta daha uzun görünmenin formülü fotoğrafı çeken kişinin diz çökmesidir. Fotoğrafınızı bir başkası çekiyorsa sizden bir yada iki metre uzaklıkta ve diz çökmelidir. Böylece daha uzun boylu ve olduğunuzdan daha zayıf çıkmanızı sağlar. Objektife düz bakmayın: Hangi profilden güzel göründüğünüze karar verin ve ona göre bir açıdan fotoğraf çektirin. Fotoğrafta doğal çıkmak istiyorsanız objektife düz ve donmuş gibi bakmamalısınız. Yüzünüzü hafif yana çevirdiğinizde daha çekici ve doğal görünümü yakalarsınız. Sol tarafınızdan fotoğraf çektirin: Kişiye göre değişse de en iyi pozun sol taraftan verildiği görülmüştür.