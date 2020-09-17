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Fransa’da son 24 saatte 10 bin 593 yeni vaka tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 20:37 | Son Güncelleme

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 593 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 415 bin 481’e yükseldi.Avrupa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 593 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 415 bin 481’e yükseldi.
Avrupa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 593 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 415 bin 481’e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte virüs nedeni ile 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 95’e ulaştığını aktardı. Yetkililer, vaka sayılarında yaşanan büyük artışın nedeni olarak testlerin ücretsiz yapılması sonucu test yapılan kişi sayısında yaşanan artışı işaret etti.
Öte yandan Fransa’da 12 Eylül tarihinde 10 bin 561 vakanın tespit edilmesinin ardından bugün günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Ülkede 11 Eylül tarihinde bildirilen 80 can kaybının ardından son iki ay içindeki en yüksek ikinci ölüm oranı bugün kayıtlara geçti.

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