HABER

Fransa'nın eski cumhurbaşkanından Macron'a "sarı yelekliler" eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 00:06 | Son Güncelleme

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, halefini sarı yeleklilerin sebep olduğu krizi iyi yönetemediği konusunda eleştirdi

PARİS (AA) - Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, halefi Emmanuel Macron'u sarı yeleklilerin yarattığı krizi iyi yönetemediği konusunda eleştirdi.

Hollande, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine verdiği demeçte Macron'u eleştirdi.

Macron'un sarı yeleklilerin yarattığı krizi iyi yönetemediğini belirten Hollande, Macron'un sarı yeleklilerin taleplerini erken vakitte karşılamış olsaydı eylemlerdeki şiddet olaylarının engellenebileceğini ifade etti.

Hollande, sarı yeleklilerin duyduğu öfkede kendisinin de bir sorumluluk payı olduğunu itiraf etti.

Protestolardaki şiddet olaylarını kınayan Hollande, bundan sonra eylemlerin yol açtığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

PARTNERSivaslı aşıktan otobüste mini konserSivaslı aşıktan otobüste mini konser
Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular! Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!
Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
François Hollande Fransa gösteri macron Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de korkunç olay! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Hamile kadın öldü, bebeği...

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.