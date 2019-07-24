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Fransız sağlık çalışanlarının grevi 5’nci ayına girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 21:50 | Son Güncelleme

Fransa’da sağlık çalışanlarının başlattığı grev 5’nci ayına girerken çalışanlar talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.Fransa’nın birçok kentindeki 203 acil serviste başlatılan grevlerin devam ettiği ve hükümetten bekledikleri haklarını elde edemeyen acil servis çalışanlarına her gün yenilerinin eklendiği kaydedildi.

Fransa’da sağlık çalışanlarının başlattığı grev 5’nci ayına girerken çalışanlar talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.
Fransa’nın birçok kentindeki 203 acil serviste başlatılan grevlerin devam ettiği ve hükümetten bekledikleri haklarını elde edemeyen acil servis çalışanlarına her gün yenilerinin eklendiği kaydedildi. Hastanelerin acil servislerinde ciddi aksamalara yol açan greve katılan sağlık çalışanlarının hükümetin çalışma şartlarının düzeltilmesi ve hakların iyileştirilmesini istediği belirtildi. Hükümetin kemer sıkma politikaları yüzünden, acil servislerin yatak kapasitesi yetersiz kaldığını ileri sürün çalışanlar, maaşlarına zam isteğiyle birlikte yeni kadrolara ihtiyaç olduğunu aktarıldı.
Hükümetin sağlık gibi önemli bir alanda tasarruf etme anlayışına şaşırdıklarını sık sık dile getiren sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn kendilerine, 100 Euro ‘risk primi’ verileceği, yaz aylarında daha fazla sağlık çalışanının işe alınacağı gibi yönünde verilen vaatlerin yerine getirmediğini kaydetti.
Sağlık çalışanlarının üye oldukları sendikalar ise hükümetin bu vaatlerini yeterli bulmadıklarını açıkladı. Yeni işe alınanların da ihtiyacı karşılamadığını belirten sendika yetkilileri, bazı hastanelerin acil servisi çalışanlarının hükümetin vaatlerine inanıp grevi sonlandırmış olduğu ama bu sayının çok küçük bir grubu kapsadığını aktardı.
Fransa’da devlete ait hastane ve kliniklerde çalışanların sayısı 1,2 milyon civarında olduğu biliniyor. Öte yandan her geçen gün yaşlı nüfusun artışı nedeniyle bu sayı yetersiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise kamuda tasarruf için hastanelere yeni sağlık çalışanı alımına isteksiz olduğu söyleniyor.

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