Fransız yönetmenin köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptığı anlar büyük beğeni topladı

Shams, samoyed cinsi köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık bir eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

Köpeğiyle birlikte gerçekleşen uçuşunda Fransız film yönetmeni Shams, Ouka’nın rahat bir şekilde uçabilmesi için özel koşum takımı yaptırdı. Shams, Eylül 2021’de ilk uçuşu yaptıklarını ve köpeği Ouka’nın uçuşta rahat etmesi için ona özel koşum takımı tasarladığını belirtti.

Shams açıklamasında “Ouka'ya en iyi hayatını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve tekrar gülümsemem için bana çok yardımcı oluyor. Sağol kanka! Haydi şimdi dünyanın etrafında uçalım” ifadelerini kullandı.

Shams ayrıca köpeği Ouka’nın maceralarını paylaştığı @ouka.sam adlı sosyal medya hesabı açtı.

(DHA)

