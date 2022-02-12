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  4. Fransız yönetmenin köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptığı anlar büyük beğeni topladı

Fransız yönetmenin köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptığı anlar büyük beğeni topladı

12.02.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film yönetmeni Shams, köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

Shams, samoyed cinsi köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık bir eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

Köpeğiyle birlikte gerçekleşen uçuşunda Fransız film yönetmeni Shams, Ouka’nın rahat bir şekilde uçabilmesi için özel koşum takımı yaptırdı. Shams, Eylül 2021’de ilk uçuşu yaptıklarını ve köpeği Ouka’nın uçuşta rahat etmesi için ona özel koşum takımı tasarladığını belirtti.

Shams açıklamasında “Ouka'ya en iyi hayatını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve tekrar gülümsemem için bana çok yardımcı oluyor. Sağol kanka! Haydi şimdi dünyanın etrafında uçalım” ifadelerini kullandı.

Shams ayrıca köpeği Ouka’nın maceralarını paylaştığı @ouka.sam adlı sosyal medya hesabı açtı.

(DHA)

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