Fren yerine gaza basınca...

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında Şişli Harbiye’de meydana geldi. İddiaya göre oğluyla birlikte evinden çıkan Zeliha İ., otomobile binerek yola koyuldu. Zeliha İ., cadde üzerinden ara sokağa girdiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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