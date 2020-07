Frengi : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Bir çeşit bakteri yüzünden ortaya çıkan, cinsel yolla kişiden kişiye geçme potansiyeline sahip olan kronik bir enfeksiyon türü olan frengi hastalığı, "sifiliz" ismiyle de tanınır. Çok uzun yıllardır insanların sağlığını tehdit eden ve senelerdir bilinmesine rağmen hala büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaya devam eden frengi, her 100.000 insan içerisinde yaklaşık 3 kişide görülme eğilimi gösterir. Elbette her hastalıkta olduğu gibi frenginin de belirli risk faktörleri, korunma yolları bulunuyor. Hastalık hakkında fikir sahibi olup yaşantınıza daha dikkatli bir şekilde devam ederseniz frengi ile karşılaşma ihtimalinizi azaltmış olursunuz.

Beden içerisinde kan aracılığıyla yayılım gösteren bir hastalık olduğu için iç organlara zarar vermesi de mümkündür. Kanın ulaştığı her yere hastalık taşınabilir ve önlem alınmadığı durumda bedenin her yeri tehdit altına girebilir. Afrika kökenli Amerika vatandaşlarında, beyaz Amerikalılara kıyasla 30 kat daha çok görülen, serbest ilişki ve homoseksüelliğin artış göstermesiyle doğru orantılı olarak rastlanma sıklığında artış gözlenen bu hastalığa her sene dünya genelinde yaklaşık olarak 15 milyon insan yakalanıyor.

2010 senesinden bu yana uzmanların incelediği vakaları düşünecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlarda frengiye rastlanma oranının azaldığını, erkeklerde ise çoğaldığını söyleyebiliriz. Bu konuda erkek erkeğe ilişkinin artış göstermesi temel faktör olarak gösteriliyor. Frenginin neden olduğu genital yaralar, aynı zamanda HIV virüsünün oluşumuna uygun ortam hazırladığı için AIDS hastalığının da önünü açabilir.

Bu hastalık insanlar arasında cinsel ilişki ve kan aracılığıyla bulaşma potansiyeline sahiptir. Treponema pallidum ismi verilen bir bakteri yüzünden oluşum gösteren frenginin sebeplerini bilmeniz ve bunlara dikkat ederek yaşamanız halinde bakteri vücudunuzda kolay kolay kendisine yer bulamaz.