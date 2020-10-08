Futbol nasıl oynanır, kuralları nedir?

Futbolun, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir taraftar kitlesi var. Öyle ki futbol, sokak aralarından spor salonlarına, halı sahalardan stadyumlara kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Küçük yaştaki çocuklar bile mahalle aralarında futbol oynayarak vakit geçiriyor. Hal böyle olunca futbol nasıl oynanır ve kuralları nelerdir gibi soruların yanıtı da merak ediliyor. Futbol Nasıl Oynanır? Futbol, bir top ve yeterli alanın bulunduğu her yerde oynanabilir. Bu şekilde eğlence amaçlı ya da amatör bir şekilde oynanan maçların farklı kuralları olabilir. Profesyonel futbol içinse uluslararası düzeyde belirlenmiş birtakım standartlar söz konusu. İşte bu standartlara göre hazırlanmış futbol kuralları ve adım adım futbol oynama rehberi. Öncelikle iki takım ve her takımda oynayan 11 oyuncu bulunmalı. Bu oyunculardan birer tanesi kaleci; diğerleri ise savunma, orta saha ve forvet oyuncuları olarak sahaya dağılırlar.

Futbolda temel amaç; futbol topunu rakip kaleye sokarak gol atmak ve rakibin gol atmasını engellemeye çalışmak, diyebiliriz.

Rakip takımdan bir gol fazla atan takım maçı kazanmış olur. Eşitlik durumunda ise maç beraberlikle sonuçlanır. Kupa müsabakalarında beraberlikle sonuçlanan maçlar uzatma dakikalarına gidebilir. Futbol maçı süresi, toplam 90 dakikadan oluşur. Bu süre iki devre halinde oynanır. Maç içerisinde oyunun durduğu süreler, hakem tarafından hesaplanır ve artı süre olarak oynanır. Futbol Hakkında Bilgiler Futbolun temel bilgilerini ve basit kurallarını öğrendikten sonra, bu spor hakkında diğer detaylara göz atalım. Bu şekilde tam anlamıyla futbolun nasıl oynandığı anlaşılmış olur. Teknik Direktör Teknik direktör, oyuncuların saha içinde ve dışındaki yöneticisi olarak tanımlanır. Takımın saha içerisindeki stratejisini onlar belirler. Aynı zamanda oyuncuların psikolojileriyle, antrenmanlarla ya da basın ilişkileriyle de onlar ilgilenir. İyi bir takımın, mutlaka işini iyi yapan bir teknik direktörü bulunur. Yedek Oyuncular Futbol sahasının yan kısımlarında yedek kulübesi bulunur. Teknik direktörler, teknik direktör yardımcıları, tercümanlar, sağlık ekibi ve yedek oyuncular burada bulunur. Buradaki oyuncular, sakatlanma ihtimaline karşı ya da rotasyon planı doğrultusunda diğer oyuncuların yerine sahaya girebilir. Her takımın bir maç içerisinde 3 kez değişiklik yapma hakkı vardır. Resmi olmayan maçlarda değişiklik hakkı önceden hakeme bildirilerek artırılabilir.

Transfer Transfer; profesyonel bir futbolcunun, bir takımdan ayrılıp başka bir takımla sözleşme imzalama durumu olarak tanımlanır. Bu süreç, transfer dönemlerinde yapılır. Futbolcular, bir takıma kiralık olarak da transfer olabilirler. Hakemler Futbol oyununda 4 adet hakem bulunur. Bunlar; orta hakem, iki adet yan hakem ve bir de dördüncü hakemden oluşur. Bu hakemler, maç içindeki sert hareketlere ya da kural dışı durumlara müdahale ederek 90 dakikayı yönetirler. Teknolojinin ilerlemesiyle bu hakemlerin yanı sıra bir de VAR hakemleri maçlarda görev almaya başladı. VAR hakemleri; yeşil sahanın dışında, oyunun canlı olarak yansıtıldığı ekranlar bulunan bir odada maçı izlerler. Oyunun seyrini değiştirecek durumlar olduğunda mikrofon aracılığıyla orta hakemle iletişim kurup oyuna müdahale edebilirler. Orta hakem, duruma göre pozisyonu izler ve son kararı verir. Korner ve Taç Futbol oyunu, belirli bir alan içerisinde oynanır. Bu alanın oynandığı yeşil sahanın ölçüsü FIFA standartlarına göre belirlenir. Eğer top, bu yeşil saha sınırları dışarısına çıkarsa oyun durur.