"Futbolcular daha fazla vergi versin" teklifi

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5; Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğine dikkati çekerek, Türkiye’de bu oranın yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılması için kanun teklifi hazırladı.

Antmen'in kanun teklifi, "sporcu ücretlerine uygulanacak vergi tarifesi" başlığıyla Gelir Vergisi Kanunu’na bir madde ekliyor.

Teklife göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden, lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 15,2; en üst altı ligdekiler için yüzde 10,3; diğer liglerdekiler için yüzde 5 gelir vergisi kesilecek. Futbol branşındaki sporcular için bu oranlar iki katı uygulanacak.

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yapılacak kesinti oranı ise yüzde 5 olacak.

-"Vergi cenneti"

Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5, Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğini, Türkiye’de ise bunun sadece yüzde 15 olduğuna işaret etti.