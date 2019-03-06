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"Futbolcular daha fazla vergi versin" teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5, Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğine dikkati çekerek, Türkiye’de de bu oranın yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılması için kanun teklifi hazırladı

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5; Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğine dikkati çekerek, Türkiye’de bu oranın yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılması için kanun teklifi hazırladı.

Antmen'in kanun teklifi, "sporcu ücretlerine uygulanacak vergi tarifesi" başlığıyla Gelir Vergisi Kanunu’na bir madde ekliyor.

Teklife göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden, lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 15,2; en üst altı ligdekiler için yüzde 10,3; diğer liglerdekiler için yüzde 5 gelir vergisi kesilecek. Futbol branşındaki sporcular için bu oranlar iki katı uygulanacak.

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yapılacak kesinti oranı ise yüzde 5 olacak.

-"Vergi cenneti"

Antmen, futbolcuların İsveç’te yüzde 59, Portekiz’de yüzde 56,5, Danimarka ve İspanya’da yüzde 56 oranında vergi ödediğini, Türkiye’de ise bunun sadece yüzde 15 olduğuna işaret etti.

Bunun da Türkiye’yi futbolcular açısından bir vergi cenneti haline getirdiğini, kaybedenin de Türkiye olduğunu belirten Antmen, Türkiye'nin, futbolcuların ödediği vergi konusunda, dünyanın en gerisinde olan ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Antmen, asgari ücretlinin gelirinin yarısına yakınını vergilere öderken, yılın 130 günü sadece vergiler için çalışırken, çok yüksek standartlarda kazanan futbolcuların çok az vergi vermesinin adaletsizlik ve haksızlık olduğuna dikkati çekti.

Adaletin sağlanması adına Türkiye’de futbolcuların en az memur ve işçilerin ödediği kadar vergi vermesi gerektiğini ifade eden Antmen, "Bu nedenle kanun teklifimizde Türkiye’deki futbolcuların yüzde 30 oranında vergi ödemesi amaçlanmıştır." dedi.

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