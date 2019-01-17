Füzeleri konuşturacak yatırım

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinde ortaya konulan milli çözümlerin seri üretime geçmesi ve artan talepler yeni yatırımları beraberinde getiriyor.

Haberleşme sistemleri alanında, platform ve harekat ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, düşük hacim, ağırlık ve güç tüketimi olan, elektronik harp korumalı özgün ve milli ürünler geliştiren Meteksan Savunma, aldığı yeni yatırım teşvik desteğiyle yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırım yaparak altyapısını büyütecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin 2023 vizyonuyla üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Programı, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak amacını taşıyor.

Meteksan Savunma, geliştirdiği füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleriyle füze ve kontrol platformu arasında kesintisiz iletişim sağlayarak füzenin operatör tarafından kumanda edilmesini, hedef güncelleme yapılmasını, vuruş öncesi hedef doğrulama amacıyla görüntü aktarılmasını sağlıyor.