HABER

Füzeleri konuşturacak yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

Füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleri geliştiren Meteksan Savunma, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla altyapısını geliştirecek - Teşvik kapsamına alınan yatırımla söz konusu haberleşme sistemlerine yönelik üretim hattı kapasitesi artırılacak, TSK'nin artan ihtiyaçları daha kısa sürelerde ve yüksek miktarlarda karşılanabilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinde ortaya konulan milli çözümlerin seri üretime geçmesi ve artan talepler yeni yatırımları beraberinde getiriyor.

Haberleşme sistemleri alanında, platform ve harekat ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, düşük hacim, ağırlık ve güç tüketimi olan, elektronik harp korumalı özgün ve milli ürünler geliştiren Meteksan Savunma, aldığı yeni yatırım teşvik desteğiyle yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırım yaparak altyapısını büyütecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin 2023 vizyonuyla üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan Yatırım Teşvik Programı, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak amacını taşıyor.

Meteksan Savunma, geliştirdiği füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleriyle füze ve kontrol platformu arasında kesintisiz iletişim sağlayarak füzenin operatör tarafından kumanda edilmesini, hedef güncelleme yapılmasını, vuruş öncesi hedef doğrulama amacıyla görüntü aktarılmasını sağlıyor.

Seyir füzeleri için Türkiye'nin ilk milli ve özgün taktik veri link terminallerini geliştiren Meteksan Savunma, aynı zamanda Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS), Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (UMTAS), Hisar Hava Savunma Füzelerinin haberleşme sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirdi.

Yakın zamanda insansız hava araçları için 200 kilometre mesafeden, noktadan noktaya haberleşebilen veri link sistemi geliştiren şirket, sistemi ilk kez nisan-mayıs aylarında İstanbul'da gerçekleştirilecek IDEF 2019'da sergilemeye hazırlanıyor.

- Artan ihtiyaçları karşılayacak

Meteksan Savunma, yapacağı yeni yatırımla geliştirdiği haberleşme sistemlerine yönelik üretim hattı kapasitesini artıracak.

Bu kapsamda, üretim hattında yer alan elektronik kart üretimi ve testleri için kullanılan altyapılar belirlenerek kapasite artırımına yönelik dizgi makinesi, test kabinleri, elektronik kart test ve ölçüm cihaz alımları yapılacak. Aynı zamanda RF testlerde çok yoğun olarak kullanılan "yankısız oda" altyapısı yenilenecek.

Yapılacak altyapı yatırımları sayesinde üretim ve test kapasitesinde 2 katına yakın artış sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca yatırımlarla birlikte üretim hattında çalışmak üzere önemli miktarda ilave teknik personel de istihdam edilecek.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki alımlar KDV istisnası olacağı için şirketin KDV yükü bir miktar da olsa finanse edilmiş olacak. İlave olarak yatırım tamamlandıktan sonra üretim hattında çalışacak personelle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu primi işveren hissesi desteğinden, gümrük vergisi muafiyetinden ve vergi indiriminden faydalanılacak.

Yatırımla genişletilen altyapılarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) artan ihtiyaçları daha kısa sürelerde ve yüksek miktarlarda karşılanabilecek.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Karadeniz’de 877 köy yolu kardan kapandıKaradeniz’de 877 köy yolu kardan kapandı
Elazığ'da buzlanma nedeniyle eğitime yarım gün araElazığ'da buzlanma nedeniyle eğitime yarım gün ara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
füze haberleşme sistemleri Meteksan Savunma Savunma Sanayisi

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

Rize'de çay fabrikasında yangın!

Rize'de çay fabrikasında yangın!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı! Referandumda oyunu paylaşınca...

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

Kürşat Yılmaz davasında flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi

Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.