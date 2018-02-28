G noktasını bulacağım diye uğraşmayın çünkü...

G noktası 80'li yıllarda tanındı

Gräfenberg noktası ya da kısaca G noktası, os pubis kemiğinin arkasında üretrayı çevreleyen duyarlı bir jenital bölge. Alman jinekolog Ernst Gräfenberg'e atfen Gräfenberg ya da G noktası olarak isimlendirilmiştir.

1950 yılında böyle bir yerin varlığını belirten Alman jinekolog Ernst buranın dokunmaya duyarlı olduğunu iddia etmiştir. Ancak yapılan yeni araştırmalar bugüne kadar yapılmış en kesin araştırmanın herhangi bir "anatomik yapı" bulamadığını söylüyor.

Avustralya Melbourne'deki Austin Hastanesi'nde uzmanlar 32-97 yaşlarındaki 13 kadın üzerinde yaptığı inceleme sonucu 'G noktası' bölgesinde vajinal duvar ve idrar yolundan başka bir şey bulamadılar. Çalışma lideri Dr. Nathan Hoag, bu bölgede keyifli his oluşmasının nedenini klitoriye çok yakın olmasına bağlıyor.

Seks uzmanı Rebecca Dakin ise bu açıklamaya katılmadığını söylüyor ve ekliyor: "Bilim adamları bir G noktasının kanıtını bulamamış olabilirler ancak varlığından şüphem yok. Erkeklerin bu son iddialara hemen inanmamalarını istiyorum. Firmalar, milyonlarca seks oyuncağını G noktasına göre üretiyor ve kadınlar bu oyuncakları almaya devam ediyor. Erkekler bu noktayı bulamazlarsa aramaya devam etmeliler.''