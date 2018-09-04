İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Orta Afrika ülkesi Gabon'da büyük bir petrol rezervi keşfedildi.
Yerel basındaki haberlere göre, yeni rezervi Norveçli petrol şirketi Panoro Enerji buldu. Şirket, bir süredir Gabon açıklarında petrol arıyordu.
Ülkenin Dussafu Ruche Nord-Est petrol sahasında ortaya çıkan rezerv, 2011'den bu yana aynı sahadaki dokuzuncu başarılı keşif oldu.
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