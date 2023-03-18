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Galata’da dehşet anları! Yayaların arasına daldı, kimse durduramadı…

18.03.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Galata’da bir araç caddede yürüyen yayaların arasına daldı. Çarptığı yayalardan ikisini kaputun üzerinde metrelerce götüren araç yol kenarındaki demir dubalara çarparak durabildi. Olayda otomobilin çarptığı 2 kişi yaralanırken dehşete düşüren o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Galata’da bir araç caddede yürüyen yayaların arasına daldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken kazada 2 kişi yaralandı. Olay anında ise büyük panik yaşandı.

Olay, dün akşam 20.45 sıralarında Beyoğlu Galip Dede caddesinde yaşandı. İddiaya göre, 34 CZA 431 plakalı araç sokaktan caddeye doğru hızla dönüş yaptığı sırada cadde üzerinde yürüyen yayaların arasına daldı. Yayalardan ikisine çarparak metrelerce kaputunun üstünde götüren araç, yol kenarındaki demir dubalara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu. Çevrede bulunan vatandaşlar panik ile koştururken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anları cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde yayaların caddede yürüdükleri sırada beyaz renkli aracın hızla dönüş yaptığı cadde üzerinde yürüyen iki yayaya çarptığı görülüyor.

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trafik kazası Beyoğlu galata

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