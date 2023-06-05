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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği karşılaşma Avrupa gündeminde! İtalyanlar Zaniolo'yu kahraman ilan etti

05.06.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek ligi muhteşem bir şeklide noktalayan Galatasaray'da coşkulu sevinç devam ederken, Avrupa'nın gündemi de Galatasaray oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği karşılaşma Avrupa gündeminde! İtalyanlar Zaniolo'yu kahraman ilan etti
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmeyi başararak çifte mutluluk yaşadı. Sarı-Kırmızılılar'ın iki golü İtalyan golcü Zaniolo ve Icardi'nin ayağından gelirken, İtalyan futbolcuya dış basından övgüler yağdı.

Öte yandan karşılaşmanın 61'inci dakikasında Mauro Icardi'nin orta alandan sağ kanada kaldırdığı topa hareketlenin Zaniolo'yu Fenerbahçeli oyuncu Luan Peres rakibini faulle durdurdu. Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen, Luan Peres'e kırmızı kartını gösterdi. Yıldız oyuncu attığı 2 golün yanında bir de kırmızı kart aldırdı.

Bu performansı sonrası İtalyan basınında manşetler Zaniolo ile süslenirken, La Gazzetta dello Sport, "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu: Fenerbahçe nakavt oldu, Icardi de gol attı." başlığını kullandı.

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"ASLAN GİBİ KÜKREDİ"

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Haberin detayında ise "Nicolo Zaniolo'nun çığlığı. Eski Romalı Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Mauro Icardi de gol attı ve Ankaragücü'ne karşı belirleyici olmasının ardından ligde 22 gol olmak üzere toplam 24 gol atarak sezonu tamamladı. Zaniolo, çok sıkıntılı bir sezonun ardından iki hafta önce İstanbulspor maçında aldığı kırmızı kartı telafi ederek aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı. Zaniolo üçüncü golde olduğu gibi yakın direğe korkunç bir şut attı. Bu Zaniolo'nun en iyi görüntüsü değil. Bazı fiziksel zorluklar onu engelliyor."

"ZANIOLO KAHRAMAN"

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Bir diğer İtalyan haber kaynağı Tuttomercatoweb, "Galatasaray şampiyonluğu büyük bir şekilde kutluyor. Zaniolo'dan destek ve Icardi'nin golü" başlığını kullandı. Haberde "Galatasaray için büyük parti. Birkaç gün önce şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'un ekibi, sezonun son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek İstanbul Nef Stadı'nı ateşe verdi. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıyla (belki son maçında) bir atel atan başkahraman." ifadelerine yer verdi

"EZELİ RAKİP ÖNÜNDE PARTİ"

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İspanya'nın AS gazetesi ise Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyeti için "Ezeli rakibin önünde parti" başlığını kullandı. Haberde "Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin araftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi. Goller, Mauro Icardi ve duble yapan Zaniolo'dan geldi. Okan Buruk'un adamları son zamanlarda 2018/2019'dan beri şampiyon değildi ve Mauro Icardi kilit oyuncuydu: 22 gol attı. Galatasaray 85 puana sahip, Fenerbahçe'den sekiz puan fazla ve son gün her iki takım da takvimdeki rakipleri deprem faciasının ardından çekildikleri için otomatik olarak üçer puana sahip olacak. Galatasaray taraftarları, İspanyol esintileri de taşıyan kupayı ülke genelinde sokaklarda kutladı. 83. dakikada sahaya çıkan Juan Mata, maçın ardından kazanamadığı şampiyonluk koleksiyonunu tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi." ifadeleri kullanıldı.


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