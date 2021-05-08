Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti, zirvedeki rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi

Türkiye Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanan derbide, Galatasaray kendi sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'de Beşiktaş 81 puanla zirvede kalırken, Fenerbahçe 79 puanla ikinci, Galatasaray 78 puanla üçüncü durumda.

Cumartesi akşamı oynanan derbide Galatasaray'ın golleri 11'inci dakikada Ryan Babel'den, ilk yarı uzatması 45+1'de penaltı atışıyla Radamel Falcao'dan ve 76'ncı dakikada Arda Turan'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Rachid Ghezzal ilk yarının sonlarına doğru 42'nci dakikada penaltıdan attı.

Maçın 2'nci dakikasındaki serbest vuruşta Ghezzal'ın attığı ortayı kafa vuruşuyla ağlara gönderen Welinton'un golü ofsayt kararı nedeniyle geçerli kabul edilmedi.

İstanbul Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı da galibiyetle sonlandıran Galatasaray, üst üste 7 maçta hiç yenilgi almamış oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı da son iki haftaya taşındı.

