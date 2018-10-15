HABER

Galaxy Note 8 fiyatı düştü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

Samsung’un geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy Note 8 fiyatı adeta dip yaptı. eBay üzerinden satılan cihazın fiyatı 430 dolara kadar düştü.

Galaxy Note 8 fiyatı düştü!

Samsung’un Infinity Display çizgisini taşıyan ilk Note modeli Galaxy Note 8, hala sektörün en popüler modellerinden biri. Güney Koreli teknoloji devinin çift kamera kullandığı ilk modellerinden biri olan Note 8, şu aralar ABD’de 700 dolardan, ülkemizde ise 4.000TL civarlarda fiyatlardan satılmakta. Fakat tercihinizi yenilenmiş bir Note 8’den yana kullanırsanız bu cihazı hayli uygun fiyatlardan satın alabilirsiniz.

eBay üzerinden yenilenmiş Galaxy Note 8 satan bir mağaza, cihazın fiyatını 429 dolar olarak belirlemiş. Satıcı kısa bir süre içerisinde elindeki stoğun yüzde 69’unu tüketmiş durumda. İlanın eBay sayfasında şimdiye kadar 119 cihazın satıldığı belirtiliyor. Ücretsiz kargo seçeneği ile satılan Note 8’in tek kötü yanı ise Türkiye’ye yollanmaması.

Öte yandan ülkemizde yenilenmiş olarak satılan Galaxy Note 8 fiyatı ise 3600TL civarlarında. Halbuki 429 doları güncel kur bazında TL’ye çevirdiğimizde 2550 TL gibi bir meblağa denk düşüyor. Yani yenilenmiş bir cihaz için bile 1000TL fazladan para veriyoruz.

Şunu da dip not olarak hatırlatalım. Note 8, Snapdragon 835’ten güç alıyor ve sistemini 8GB RAM ile destekliyor. Çift ana kamera ile gelen telefon, min. 64GB dahili depolama alanına sahip. Yani bu cihazın hala güncel üst segment modeller ile yarışabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Honor Play için Android 9 beta sürümü yayınlandı

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Duracell pilleriyle tanınıyordu... Bu kez taşınabilir şarj cihazıyla gündemde!Duracell pilleriyle tanınıyordu... Bu kez taşınabilir şarj cihazıyla gündemde!
Apple Watch Series 4 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?Apple Watch Series 4 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 8 Galaxy Note 8 fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

İlginizi Çekebilir

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...

Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın

Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın

Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!

Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?

En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün

Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün

Mate 20X canlı canlı görüntülendi

Mate 20X canlı canlı görüntülendi

Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı

Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı

Görme engelliler nesneleri tanıyabilecek

Görme engelliler nesneleri tanıyabilecek

Monster Notebook’tan dev açılış

Monster Notebook’tan dev açılış

Kırmızı ışıktan geçen şimdi yandı!

Kırmızı ışıktan geçen şimdi yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.