Galaxy Note 8 fiyatı düştü!

Samsung’un Infinity Display çizgisini taşıyan ilk Note modeli Galaxy Note 8, hala sektörün en popüler modellerinden biri. Güney Koreli teknoloji devinin çift kamera kullandığı ilk modellerinden biri olan Note 8, şu aralar ABD’de 700 dolardan, ülkemizde ise 4.000TL civarlarda fiyatlardan satılmakta. Fakat tercihinizi yenilenmiş bir Note 8’den yana kullanırsanız bu cihazı hayli uygun fiyatlardan satın alabilirsiniz.

eBay üzerinden yenilenmiş Galaxy Note 8 satan bir mağaza, cihazın fiyatını 429 dolar olarak belirlemiş. Satıcı kısa bir süre içerisinde elindeki stoğun yüzde 69’unu tüketmiş durumda. İlanın eBay sayfasında şimdiye kadar 119 cihazın satıldığı belirtiliyor. Ücretsiz kargo seçeneği ile satılan Note 8’in tek kötü yanı ise Türkiye’ye yollanmaması.

Öte yandan ülkemizde yenilenmiş olarak satılan Galaxy Note 8 fiyatı ise 3600TL civarlarında. Halbuki 429 doları güncel kur bazında TL’ye çevirdiğimizde 2550 TL gibi bir meblağa denk düşüyor. Yani yenilenmiş bir cihaz için bile 1000TL fazladan para veriyoruz.