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Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı fırladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı bugün sürpriz bir şekilde zamlandı. Note 9’un Türkiye fiyatı artık iPhone X’dan bile daha pahalı. İşte Galaxy Note 9’un zamlı Türkiye fiyatı!

Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı fırladı!

Samsung’un geçtiğimiz haftalarda lansmanını gerçekleştirdiği Galaxy Note 9 modelinin Türkiye fiyatı 6.499 TL olarak belirlenmişti. Ancak telefonun daha satışa sunulmasından 1 ay bile geçmemişken, Samsung Türkiye Note 9’un fiyatına bir anda zam yapma kararı aldığını duyurdu.

Teknoloji mağazalarında Galaxy Note 9’un başlangıç modeli 6.499 TL’den bir anda 7.999 TL‘ye çıktı. 1 ay içerisinde 1.500 TL zam yapan Samsung, bu zam sonrası Note 9’u rakibi iPhone X’dan bile daha yüksek fiyata satmış olacak.

Galaxy Note 9’un 512 GB’lık sürümünün fiyatı ise 9.299 TL‘ye çıkarak telefondaki psikolojik sınırı 10.000 TL bandına çıkarmış oldu. 12 Eylül’de tanıtılacak olan iPhone’ların fiyatlarının bu zamlar sonrası 10.000 TL‘den başlayacağını söyleyebiliriz.

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S10 modeli de 10.000 TL bandını zorlayacaktır. Ülke ekonomisindeki çalkantılar artık teknolojik ürünlerin fiyatlarını tam anlamıyla vurmuş gibi görünüyor.

Amiral gemisi telefon satışlarının Türkiye’de 2019 yılı içerisinde yüzde 60 ila yüzde 70 arasında düşeceğini düşünüyoruz. 10.000 TL’ye telefon almak her ne kadar akıl karı bilinmez. Ancak firmaların bu telefonları Amerika’da 999 dolardan satışa sunduğunu ve doların 6.5 seviyelerinde olduğunu düşünürsek, vergiler ile telefonların 10.000 TL’yi görmesi çok normal.

Telefon satışlarındaki kötü gidişatı engellemek için vergilerde bir indirim yapılması gerekiyor. Ancak bunun söz konusu olmadığını hepimiz maalesef ki çok iyi biliyoruz. Bakalım ülkemiz için yüksek teknolojik ürünler bir dönem olduğu gibi yine hayal mi olacak?

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung teknoloji

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